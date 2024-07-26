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AH股新聞

26/07/2024 16:31

俞敏洪：與輝同行收購款將通過新東方與董宇輝合作關係來支付

　　《經濟通通訊社２６日專訊》東方甄選（０１７９７）公告旗下大主播董宇輝離職，公司並
向他出售與輝同行股權，作價７６５８﹒６萬元人民幣。新東方（０９９０１）創始人、東方甄
選ＣＥＯ俞敏洪下午在股東溝通會上解畫，七千多萬元股權購買款將通過新東方與董宇輝的某種
合作關係來進行支付，它會符合新東方在美國的上市公司的所有規定，沒有侵佔到任何東方甄選
的利益。
　
＊東方甄選不再有主播獨立平台＊
　
　　俞敏洪還稱，東方甄選不會再出現某個主播成立獨立平台。未來東方甄選主播會共同發展、
共同富裕，有福同享，有難同當。
　　至於公告提及的把東方甄選１﹒４億元人幣利潤獎勵給董宇輝，俞敏洪表示該決定由他提議
，由董事會討論批准的，此舉主要基於兩個理由：一是董宇輝為東方甄選發展做出很大貢獻。在
他完全獨立出去時，以一筆獎勵表達東方甄選的善意，並希望傳遞給社會。
　　二是當時談保底收入時，有股權增發計劃。但到２月底討論獨立時，股權增發已無意義。因
為上市公司股權分發，如果工作期限沒到，股權是要收回的。既然董宇輝這半年在公司發展上繼
續貢獻，進行一部分現金補助也是應該的。
　　俞敏洪指如果兩邊好聚好散，同時贏得更好社會聲譽，未來可能還有合作可能性，都是對公
司最大利益的保護。（ｒｙ）

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