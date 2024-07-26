《神州金融》人行新規提高支付機構淨資產等要求：引導其回歸本源

《經濟通通訊社２６日專訊》中國人民銀行在網站發布《非銀行支付機構監督管理條例實施

細則》，自發布之日（７月９日）起施行。《實施細則》細化了支付業務分類方式和新舊分類銜

接關係、制度完備性、淨資產與備付金日均餘額比例要求等。人行表示，《實施細則》合理適度

提高註冊資本和淨資產要求，提升支付機構風險防禦能力，引導其回歸本源。

人行發布《實施細則》和相關答記者問文章，當中明確，非銀行支付機構註冊資本最低限額

為１億元人民幣，並按不同規則附加提高；淨資產最低限額以備付金日均餘額為計算依據，不同

餘額按不同比例計算。

《實施細則》並明確重大事項和風險事件報告、執法檢查等適用的程序規定，強化支付機構

股權穿透式監管；明確中國人民銀行及分支機構對支付機構及其主要股東、控股股東、實際控制

人違規行為的處罰權限和措施等；明確新舊支付業務銜接方式，設置較為充足的過渡期，確保平

穩過渡。

此外，支付機構支付業務許可證有效期為５年。由於各支付機構設立時間不同，支付業務許

可證到期日也不同。《實施細則》將過渡期設置為《實施細則》施行日至支付業務許可證有效期

截止日，過渡期不滿１２個月的，按１２個月計。已設立支付機構擬繼續從事核準的部分或全部

支付業務的，應當向中國人民銀行申請換發長期有效的支付業務許可證，並應在過渡期結束前，

達到有關設立條件、淨資產與備付金日均餘額比例等要求。（ｓｌ）

