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AH股新聞

26/07/2024 08:46

【人行操作】ＩＮＧ：ＭＬＦ超預期下調，人行放鬆幣策為積極訊號

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行月內二度投放中期借貸便利（ＭＬＦ），２５日意外
開展２０００億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ操作，中標利率下降２０個基點至２﹒３％，
調幅度比７天期逆回購利率降１０個基點更大，亦是ＭＬＦ利率自２０２３年８月以來首次下調
。１５日人行已進行１０００億元ＭＬＦ操作，利率２﹒５％。
　　ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，人民銀行下調ＭＬＦ的時間點和下
調幅度均出乎市場預期。
　　報告指，在最新一輪政策調整中選擇先下調７天期逆回購操作利率或並非巧合。市場大多預
測當局會在８月的決策中下調ＭＬＦ，但考慮到貨幣政策寬鬆的大方向及實體經濟的需求，並非
必要等至８月才調整。相比貸款市場報價利率（ＬＰＲ），更大幅度的ＭＬＦ下調可為銀行息差
提供更多支撐，但或直接導致ＬＰＲ的進一步下調。
　　報告認為，整體而言，人行本周放鬆貨幣政策為積極訊號，因中國於今年達成５％的ＧＤＰ
增長目標將於下半年面臨更大挑戰。實際利率對當前經濟情況而言過高，亦是導致今年新貸款收
縮的原因之一。雖然減息力度相對溫和，但與下調準備金率相比，應更有效地支持經濟。ＭＬＦ
持續獲廣泛使用，應該會對實體經濟的實際貸款利率產生更直接和更即時的影響。（ｃｔ）

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