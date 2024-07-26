《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１９％，六大行集體挫拖累大市

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深兩市經歷四連跌之後，受惠設備更新和消費品以舊換新補

貼加碼，市況有所轉好，半日上升個股約４５００隻，然而國有大行今早急挫，令滬綜指無法拾

回上升勢能，早市終收跌０﹒１９％，報２８８１﹒２３點，深成指則漲１﹒２８％，創業板指

升０﹒９９％。

兩市半日成交３９４４億元（人民幣．下同），較上日（２５日）同時段成交上升１﹒２％

。



＊六大行連跌第二日＊



國有大行Ａ股今早領跌滬指，且是下調存款利率以來連跌第二日。交通銀行

（滬：６０１３２８）瀉３﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌３﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）挫２﹒８％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌２﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒５％。



＊補貼力度翻倍，車股偏造好＊



內地向報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼由１萬元提高至２萬元，２升及以下排

量燃油乘用車補貼由７０００元提高至１﹒５萬元。中信証券研報指，補貼金額翻倍，有望帶動

汽車銷量，乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。整車股偏升，中國重汽

（深：０００９５１）漲停，中通客車（深：０００９５７）升７﹒５％，賽力斯

（滬：６０１１２７）升１﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒４％，惟上汽集團（滬：６００１０４）、長安汽車

（深：０００６２５）倒跌０﹒３％。（ｅｙ）

