《Ａ股行情》市況持續轉強滬綜指倒升０﹒１４％，惟全周仍瀉３％

《經濟通通訊社２６日報道》滬深兩市經歷四連跌之後，受惠設備更新和消費品以舊換新補

貼加碼，市況終於見修復，全日上升個股近４３００隻，然而國有大行急挫，令滬綜指維持低氣

壓，最終在尾盤翻紅，全日收升０﹒１４％，報２８９０﹒９點，終結四連跌。深成指全日大漲

１﹒４５％，創業板指升０﹒９２％。兩市全日成交６０６１億元（人民幣．下同），按日成交

上升３％。

回顧全周，人民銀行在三中全會閉幕後即啟降息，周一（２２日）宣布公開市場７天期逆回

購操作利率１﹒８０％調整為１﹒７０％，一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同

步下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。然而政治會議未見重大提振經濟訊號，加上降息

力度並不強，反而觸發Ａ股悲觀情緒，滬綜指上演四連跌，甚至在政治局會議提出活躍資本市場

一周年當日滬指下試二千九，刷新自農曆龍年以來新低。總結全周滬指下跌３﹒０７％，結束兩

周連升，維穩行情告一段落，接下來很可能又是國家隊出馬的時候。



＊以舊換新子彈上膛，家電股集體漲停＊



國家發改委將牽頭安排３０００億元左右超長期特別國債資金，支持設備更新和消費品以舊

換新。文件指出，政府將對個人消費者購買符合２級及以上能效或水效標準的８類家電產品提供

補貼。家電股掀漲停潮，北鼎股份（深：３００８２４）、宏昌科技（深：３０１００８）、火

星人（深：３００８９４）飆兩成封板，康盛股份（深：００２４１８）、帥豐電器

（滬：６０５３３６）、海信家電（深：０００９２１）、ＴＣＬ智家（深：００２６６８）、

長虹美菱（深：０００５２１）等升１０％漲停。

內地向報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼由１萬元提高至２萬元，２升及以下排

量燃油乘用車補貼由７０００元提高至１﹒５萬元。中信証券研報指，補貼金額翻倍，有望帶動

汽車銷量，乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。整車股偏升，中國重汽

（深：０００９５１）、中通客車（深：０００９５７）漲停，比亞迪（深：００２５９４）升

１﹒８％，賽力斯（滬：６０１１２７）升１﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）升

０﹒３％，惟上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒５％。



＊銀行股兩連跌＊



銀行股集體跌，是下調存款利率以來連跌第二日，建設銀行（滬：６０１９３９）瀉

２﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒２％，農業

銀行（滬：６０１２８８、中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒１％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌１﹒６％。

券商股全線漲，方正證券（滬：６０１９０１）漲２﹒９％，中原證券

（滬：６０１３７５）升２﹒６％，東方財富（深：３０００５９）走高２﹒４％，海通證券

（滬：６００８３７）升２﹒３％，中國銀河（滬：６０１８８１）升１﹒７％，中金公司

（滬：６０１９９５）揚１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４０９﹒２９ ＋０﹒２９

上證綜合指數 ２８９０﹒９０ ＋０﹒１４ ２７５４﹒４３

上證Ａ股指數 ３０３０﹒３８ ＋０﹒１４

深證成份指數 ８５９７﹒１７ ＋１﹒４５ ３３０６﹒６６

深圳創業板指數 １６５９﹒５３ ＋０﹒９２

上證Ｂ股指數 ２３２﹒８４ ＋０﹒７０ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １１１８﹒３５ ＋０﹒３３ ０﹒６３

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