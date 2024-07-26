《中國要聞》藍佛安：將定稅改時間表，重點包括消費稅下劃地方

《經濟通通訊社２６日專訊》三中全會明確深化財稅體制改革，中國財政部部長藍佛安接受

官媒採訪時稱，要加快建立健全與中國式現代化相適應的財政制度，抓緊研究深化財稅體制改革

的總體方案。藍佛安表示，會就三中全會關於財稅體制改革的決策部署，科學制定改革任務書、

時間表、優先序，分階段分步驟穩妥推進財稅體制改革。

藍佛安提到，財稅改革重點從四個方面入手：

一是拓財源，推進消費稅徵收環節後移，並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣

鏈條，優化共享稅分享比例；

二是強激勵，完善財政轉移支付體系，清理規範專項轉移支付，增加一般性轉移支付，提升

市縣財力同事權相匹配程度，並建立促進高質量發展轉移支付激勵約束機制；

三是管好債，合理擴大專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例。建立

全口徑地方債務監測監管體系，構建防範化解隱性債務風險長效機制，加快地方融資平台改革轉

型；

四是優事權，適當加強中央事權，提高中央財政支出比例。中央財政事權原則上通過中央本

級安排支出，減少委托地方代行的中央財政事權。不得違規要求地方安排配套資金，確需委托地

方行使事權的，通過專項轉移支付安排資金。（ｅｙ）

