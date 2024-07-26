【人行操作】中信證券：利率招標方式下ＭＬＦ利率或仍有調降空間

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行昨（２５日）以利率招標方式投放２０００億元中期

借貸便利（ＭＬＦ），並降息２０基點至２﹒３％。中信證券研報認為，人行本月額外操作一次

ＭＬＦ，或是為了穩定月末流動性，壓平資金利率曲線。從貨幣政策框架變革角度看，則是

ＭＬＦ與其餘政策利率脫勾的表現；利率招標方式下，後續ＭＬＦ利率或仍有調降空間。此外，

結合存單利差走勢來看，７天與１年間６０基點的資金利差或對應人行所認可的收益率曲線利差

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