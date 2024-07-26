【俄烏開戰】金融制裁下結算受阻，中俄跨境貿易據報轉向數字支付

《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》報道，在西方國家的金融制裁下，中俄貿易結算越

來越困難，一些直接通過銀行進行的結算需要數月時間才能完成，因此中俄越來越依賴跨境數字

貿易平台進行雙邊貿易結算。報道引述中資「企發中俄跨境數字貿易平台」的創始人孫天樞指出

，公司已在使用泰達幣（ｔｅｔｈｅｒ）來促進跨境支付，並正密切關注中俄兩國的相關立法情

況。



＊俄羅斯擬允許用加密貨幣支付跨境貿易＊



報道介紹，企發平台在２０１３年成立，最初專注於向俄羅斯出口中國消費產品，今年借助

中俄間貿易激增的機會開始從事雙邊貿易。俄羅斯允許使用一些可以繞過銀行系統的數字金融資

產如泰達幣進行結算；俄羅斯議會也正審議一項法案，擬允許所有加密貨幣作為外貿支付手段。

孫天樞表示，以往跨境貿易付款流程最多一兩天，但目前各種流程和檢查會使付款延遲一至

三個月；在某些情況下，若提供的文件不全還會阻礙交易。企發副董事長肖斯塔克（Ｋｙｌｅ

Ｓｈｏｓｔａｋ）指出，付款延遲的原因是「許多俄羅斯交易方面臨中國銀行業者提高合規性要

求的問題」，許多俄羅斯交易方不太習慣這種做法，不知道如何應對這些要求。

不過，孫天樞表示，企業已經開始適應這種情況，許多付款和許多通過了這些檢查的公司都

正確地準備好相關文件；但若產品被懷疑是否具有雙重用途，付款流程可能被延遲得更長。

（ｓｌ）

