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AH股新聞

26/07/2024 13:54

【大國博弈】謝鋒：中國不賭美國輸，美方應停止遏制中國發展

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國駐美國大使館２５日晚舉行慶祝中國人民解放軍建軍９７
周年招待會。中國駐美國大使謝鋒在致辭時強調，中美要以和為貴，守住不衝突不對抗的底線。
中國不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選，美方應該停止遏制中國發展、停止干涉中
國內政、停止在選舉年消費中美關係，探索新時期中美正確相處之道。
　
＊不能人為擴大或製造新分歧，要為所謂「政治正確」降溫＊
　
　　謝鋒並指，中美要以穩為重，秉持不折騰不越界的原則。中美存在分歧並不可怕，關鍵是不
能讓分歧主導兩國關係，也不能人為擴大或製造新的分歧，要以慎重的態度管控分歧，以冷靜的
方式處理意外，保持中美關系總體穩定。同時，要以信為本，爭取多交流多合作的目標。用實際
行動履行各自承諾，不折不扣落實兩國元首共識，以相互尊重的方式加強對話，以互惠的精神推
進合作，推動「舊金山願景」轉為「實景」
　　謝鋒又提到，當前地緣政治緊張就如同華盛頓的酷暑，反而正常的友好交往稍顯清冷，希望
大家一起努力，給所謂「政治正確」降降溫，讓中美交流合作熱起來，共同推動中美關係穩下來
、好起來、向前走。大國對全球戰略穩定負有關鍵責任，和平發展的世界需要總體穩定的中美關
係。中美選擇和平與團結，冷戰熱戰就打不起來；中美選擇開放與合作，世界發展繁榮就有希望
。（ｓｌ）

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