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AH股新聞

26/07/2024 17:37

《擴大開放》內地下月起優化ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ投資資金管理

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布公告，修訂《境外機
構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，進一步優化合格境外機構投資者和人民幣合格境外
機構投資者（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ）跨境資金管理。新修訂的《規定》將自２０２４年８月
２６日起施行，有助於構建簡明統一的證券投資在岸開放渠道資金管理規則，提升ＱＦＩＩ╱
ＲＱＦＩＩ投資中國資本市場的便利化水平，進一步提高資本項目開放的質量。
　　新修訂的主要內容包括：
　　１﹒　進一步簡化業務登記手續。明確ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ業務登記通過主報告人（託管
人）在國家外匯管理局數字外管平台辦理，同時明確變更登記和註銷登記事宜。
　　２﹒　進一步優化帳戶管理。合併用於證券交易或衍生品交易的人民幣專用存款帳戶，減少
經營主體開展不同類型投資所需開立帳戶數量，降低其成本負擔。
　　３﹒　進一步完善匯兌管理。優化ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ跨境資金流動管理，改進匯出入幣
種管理原則，便利境外機構投資者配置境內證券資產。
　　４﹒　統一ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ與銀行間債券市場直接入市（ＣＩＢＭ）的外匯風險管理
模式。在遵循實需交易和套期保值原則的前提下，明確ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ可通過託管人以外
其他具有結售匯業務資格的境內金融機構、銀行間外匯市場等更多途徑辦理即期結售匯和外匯衍
生品交易。（ｓｌ）

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