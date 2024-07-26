《中國要聞》６月彩票銷售額增１５％，歐洲盃帶動競猜彩票增五成

《經濟通通訊社２６日專訊》財政部公布，６月全國共銷售彩票５５９﹒３７億元（人民幣

．下同），同比增加７２﹒０９億元，增長１４﹒８％。其中，福利彩票機構銷售１８０億元，

同比減少０﹒３５億元，下降０﹒２％；體育彩票機構銷售３７９﹒３７億元，同比增加

７２﹒４５億元，增長２３﹒６％。

財政部指，６月全國彩票銷量增長的主要原因，是受到歐洲盃賽事帶動等因素影響，競猜型

彩票銷量快速增長。分類型看，６月樂透數字型彩票銷售１５１﹒２７億元，同比增加５﹒６９

億元，增長３﹒９％；競猜型彩票銷售２９１﹒１９億元，同比增加９９億元，增長５１﹒５％

；即開型彩票銷售７８﹒７１億元，同比減少２９﹒３９億元，下降２７﹒２％。



＊上半年全國銷售彩票近３０８５億增１２﹒６％＊



１－６月累計，全國共銷售彩票３０８４﹒７８億元，同比增加３４５﹒７９億元，增長

１２﹒６％。其中，福利彩票機構銷售１０５０﹒２億元，同比增加１５２﹒０３億元，增長

１６﹒９％；體育彩票機構銷售２０３４﹒５８億元，同比增加１９３﹒７６億元，增長

１０﹒５％。

１－６月累計，樂透數字型彩票銷售９００﹒９５億元，同比增加５７﹒０１億元，增長

６﹒８％；競猜型彩票銷售１３３９﹒２２億元，同比增加１１９﹒５２億元，增長９﹒８％；

即開型彩票銷售６３５﹒８６億元，同比增加１２５﹒６６億元，增長２４﹒６％。（ｓｌ）

