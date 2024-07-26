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AH股新聞

26/07/2024 15:45

《中國要聞》６月彩票銷售額增１５％，歐洲盃帶動競猜彩票增五成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政部公布，６月全國共銷售彩票５５９﹒３７億元（人民幣
．下同），同比增加７２﹒０９億元，增長１４﹒８％。其中，福利彩票機構銷售１８０億元，
同比減少０﹒３５億元，下降０﹒２％；體育彩票機構銷售３７９﹒３７億元，同比增加
７２﹒４５億元，增長２３﹒６％。
　　財政部指，６月全國彩票銷量增長的主要原因，是受到歐洲盃賽事帶動等因素影響，競猜型
彩票銷量快速增長。分類型看，６月樂透數字型彩票銷售１５１﹒２７億元，同比增加５﹒６９
億元，增長３﹒９％；競猜型彩票銷售２９１﹒１９億元，同比增加９９億元，增長５１﹒５％
；即開型彩票銷售７８﹒７１億元，同比減少２９﹒３９億元，下降２７﹒２％。
　
＊上半年全國銷售彩票近３０８５億增１２﹒６％＊
　
　　１－６月累計，全國共銷售彩票３０８４﹒７８億元，同比增加３４５﹒７９億元，增長
１２﹒６％。其中，福利彩票機構銷售１０５０﹒２億元，同比增加１５２﹒０３億元，增長
１６﹒９％；體育彩票機構銷售２０３４﹒５８億元，同比增加１９３﹒７６億元，增長
１０﹒５％。
　　１－６月累計，樂透數字型彩票銷售９００﹒９５億元，同比增加５７﹒０１億元，增長
６﹒８％；競猜型彩票銷售１３３９﹒２２億元，同比增加１１９﹒５２億元，增長９﹒８％；
即開型彩票銷售６３５﹒８６億元，同比增加１２５﹒６６億元，增長２４﹒６％。（ｓｌ）

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