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AH股新聞

26/07/2024 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　３２５﹒２４　１１７１﹒５６　　　－８４６﹒３２
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　９７８﹒３３　　４３２﹒１５　　　　５４６﹒１８
　　工業富聯　（６０１１３８）　　３７８﹒０５　　７０７﹒９０　　　－３２９﹒８５
　　長江電力　（６００９００）　　２２８﹒５７　　５５２﹒８９　　　－３２４﹒３２
　　農業銀行　（６０１２８８）　　２３０﹒９８　　５３１﹒４２　　　－３００﹒４４
　　招商銀行　（６０００３６）　　２６８﹒６９　　４６７﹒３６　　　－１９８﹒６７
　　工商銀行　（６０１３９８）　　１６０﹒９８　　４９３﹒８０　　　－３３２﹒８２
　　中信證券　（６０００３０）　　１７２﹒３６　　４３６﹒８０　　　－２６４﹒４４
　　中國平安　（６０１３１８）　　１２９﹒３４　　４４６﹒７８　　　－３１７﹒４４
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　２４８﹒７６　　３２１﹒８１　　　　－７３﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　３８３﹒５６　１０２７﹒４０　　　－６４３﹒８４
　　立訊精密　（００２４７５）　　５２８﹒４８　　５５３﹒８３　　　　－２５﹒３５
　　中際旭創　（３００３０８）　　４６１﹒８３　　５６４﹒５３　　　－１０２﹒７０
　　比亞迪　　（００２５９４）　　２９８﹒０９　　６１８﹒６９　　　－３２０﹒６０
　　陽光電源　（３００２７４）　　２２３﹒９８　　５１４﹒７３　　　－２９０﹒７５
　　新易盛　　（３００５０２）　　４５８﹒８１　　２３４﹒３６　　　　２２４﹒４５
　　歌爾股份　（００２２４１）　　３５８﹒０６　　２７８﹒３２　　　　　７９﹒７４
　　美的集團　（０００３３３）　　２８１﹒８４　　３４８﹒３２　　　　－６６﹒４８
　　長安汽車　（０００６２５）　　２５３﹒０２　　３２５﹒６０　　　　－７２﹒５８
　　東山精密　（００２３８４）　　３４３﹒３５　　１５６﹒７８　　　　１８６﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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