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29/07/2024 09:11

《駐京專電》李強晤意大利總理，加強航空、新能源等領域合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強２８日下午在北京人民大
會堂同來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼舉行會談。李強指出，中方願同意方進一步築牢政
治互信，推動雙邊關係朝著更加成熟穩定的方向發展，為兩國深化合作提供更積極的預期。雙方
要用好中意政府委員會和各領域對話平台，在不斷擴大兩國貿易規模的同時，推動貿易優化發展
，加強船舶製造、航空航天、新能源、人工智能等領域及中小企業間互利合作。
　　中方支持中國企業赴意開展合作，希望意方為中國企業提供公平、安全、非歧視的營商環境
，為中國公民赴意提供更多便利。李強稱，保護主義保護不了競爭力，只有開放合作才能帶來互
利共贏。希望歐盟客觀理性看待中國發展，堅持夥伴定位，深化對話合作，促進中歐關係平穩健
康發展，共同應對全球性挑戰。
　
＊梅洛尼：意方願為歐中坦誠對話、建設更穩定關係發揮作用＊
　
　　梅洛尼表示，近年來兩國高層及各層次各領域往來密切，有力推動了意中關係發展。意方致
力於發展長期穩定良好的意中關係，願同中方深化經貿、投資、工業、科技、人文等領域務實合
作，探索新的合作方式，釋放合作潛力，構建更加緊密的合作關係，推動兩國全面戰略夥伴關係
進一步發展。意方願為歐中雙方坦誠對話、建設更加穩定的合作關係發揮積極作用。
　　會談後，兩國總理共同見證簽署工業、教育、環境保護、地理標誌、食品安全等多項雙邊合
作文件。

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