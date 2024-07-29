《駐京專電》北京發布「人工智能＋」行動計劃，促大模型技術突破

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市發展改革委，市經濟和信息化局，

市科委、中關村管委會聯合發布《北京市推動「人工智能＋」行動計劃（２０２４－２０２５年

）》，從標桿應用、示範應用、商業應用等三個維度謀劃推動人工智能應用落地，構建大模型賦

能經濟社會發展的全景圖。



＊力爭到明年底形成３至５個先進可用、自主可控的基礎大模型產品＊



行動計劃提出，將通過實施５個對標全球領先水平的標桿型應用工程、組織１０個引領全國

的示範性應用項目、推廣一批具有廣泛應用前景的商業化應用成果，力爭到２０２５年底形成３

至５個先進可用、自主可控的基礎大模型產品、１００個優秀的行業大模型產品和１０００個行

業成功案例。北京將依托首都優勢行業資源和科技創新能力，圍繞機器人、教育、醫療、文化、

交通等５個領域組織實施一批綜合型、標桿型重大應用工程，促進大模型核心技術突破，增強人

工智能工程化能力，提高重點行業的科技水平和服務質量，形成大模型行業應用新生態。

為了讓標準化、可複制的大模型行業應用加快落地，北京還將圍繞科研探索、政務服務、工

業智能、金融管理、空間計算、數字營銷、司法服務、廣電傳媒、電力保障、內容安全等１０個

行業細分領域，支持市級行業主管部門、相關區、行業應用企業與大模型企業聯動結對，突破場

景落地共性難點。

