《駐京專電》國家知識產權局：從存量專利的「盤點」轉向「盤活」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國新辦今日舉行「推動高質量發展」系列

主題新聞發布會，國家知識產權局局長申長雨表示，下一步，將把工作重心從存量專利的「盤點

」轉向「盤活」，集中精力在「轉」字上做文章，在「活」字上見實效，聚焦專利產業化這一工

作主線，廣泛動員各方力量和社會資源，全方位、深層次、多途徑推動專利轉化實施，釋放專利

的市場價值，增強企業競爭力，塑造產業發展新動能新優勢。

申長雨表示，截至今年６月，國內發明專利有效量達到４４２﹒５萬件，權利人為企業的發

明專利比重提升到７２﹒８％，企業創新更加活躍。每萬人口高價值發明專利擁有量達到

１２﹒９件，提前實現國家「十四五」規劃預期目標。國內有效註冊商標量達４５９０﹒９萬件

，再創新高。



＊聚焦破解「卡脖子」技術難題＊



申長雨並表示，要圍繞更好地激勵創新深化知識產權綜合管理改革。要立足保護知識產權就

是保護創新的理念，進一步加大知識產權保護力度，加強知識產權法治保障，完善懲罰性賠償制

度，構建大保護工作格局，營造良好的創新環境，促進新質生產力發展。要積極打通知識產權創

造、運用、保護、管理、服務、國際合作全鏈條，促進專利、商標、地理標誌、集成電路布圖設

計、數據知識產權的綜合運用，發揮綜合效益。要聚焦破解「卡脖子」技術難題，加強關鍵核心

技術專利審查支撐，大力促進專利轉化運用，助力建設現代化產業體系，實現創新投入與產出的

良性循環，加快實現高水平科技自立自強。

