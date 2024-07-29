《神州債市》廣東恒健控股發１００億公司債，近３年國企最大規模

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》近期，廣東恒健控股在上交所成功發行

１００億元（人民幣．下同）公司債券，為２０２１年以來全國地方國企最大規模公司債券。

本次債券分為兩期，首期於７月１０日發行，規模６０億元，採用５年期、１０年期回撥機

制，５年期品種規模３０億元，票面利率２﹒２９％，１０年期品種規模３０億元，票面利率

２﹒５２％；第二期於７月２３日發行，規模４０億元，期限５年，票面利率２﹒２０％。兩期

債券均獲得踴躍認購，平均認購倍數高達４﹒１８倍。

２０１９年，恒健控股發行１００億元公司債券並出資參與南航集團股權多元化改革，打造

了央企集團層面公司制改革和股權多元化改革的創新試點和改革範本。本次債券募集資金用於置

換該筆公司債券，原債券的年利息成本約為３﹒８３億元，而本次新發行債券的年利息成本約為

２﹒３２億元。與原債券相比，新債券的利息成本顯著降低，每年可節省１﹒５１億元。

資料顯示，廣東恒健控股是廣東省級融資平台、資本運作平台、投資發展平台和資產處置平

台，代表廣東省政府持有南方電網、南方航空集團、中國廣核集團、中國廣核電力股份、寶鋼集

團廣東韶關鋼鐵有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中航通用飛機有限責任公司等央企股權，擁

有全資及控股企業２０多家。

