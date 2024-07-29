《鍾之日記》港股喜跑出，阿里當先鋒

《鍾之日記》７月２９日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股今日扭轉上周跌勢，美國上周五公布的６月核心ＰＣＥ物價指數大致符合市場預期，美

股三大指數齊升超過１％，帶動恒指今早高開過百點，午後更一度升上１７３５８的全日高位。

但尾段升幅收窄，恒指收報１７２３８，升２１７點或升１﹒３％，主板成交超過８４７億元。

雖然恒指今日轉升，但尾段升幅收窄，未能收在１７２５０之上，而且成交金額不足９００

億元，顯示上升動力不足。在缺乏利好消息的支撐下，大市仍有機會反覆向下。



＊滬指衝擊二千九乏力＊



人民銀行上周突發降息，並較為罕見地開展月內第二次中期借貸便利（ＭＬＦ）並下調利率

，然而被指寬鬆力度仍不足，滬指上周大跌超３％。中證監再出招，擬大增量化基金高頻交易手

續費，加上媒體放風本月降準，不過對市場提振仍然有限，今早各類消費板塊急跌，在金融、軍

工板塊拉漲下，滬綜指早段窄幅上落，午後一度衝擊二千九，不過整數關見強阻力，滬指全日升

０﹒０３％，收報２８９１﹒８５點。深市則受累電池概念急瀉，深成指收跌０﹒９６％，創業

板指更挫１﹒４４％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）上半年營收按年跌１１﹒９％

，全日收跌２﹒６％。

成交持續疲弱，兩市全日成交５８６０億元人民幣，再次低於６０００億元人民幣，按日下

跌３﹒３％。



＊阿里開徵軟件服務費，獲大摩富瑞看好＊



阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶天貓對商家規則做出密集調整，涉「僅退款」售後服務和

平台服務費用等。大摩、富瑞看好調整利電商用戶管理收入（ＣＭＲ），阿里全日升４﹒７％。

據淘天集團公布，從９月１日起，將開始向商家收取基礎軟件服務費，費率為每筆訂單確收

成交金額的０﹒６％，取代之前３萬或６萬元人民幣的固定年費。這是繼拼多多、京東

（０９６１８）、抖音後，最後一個開始收取該項費用的主流電商平台。

此外，備受爭議的「僅退款」規則也將迎來調整。淘寶宣布由８月１０日起，店鋪體驗分高

於４﹒８分的商家，將獲得「僅退款」服務的自主決定權，平台減少售後介入。該政策由於允許

買家不用退回商品的情況下獲得退款，結果遭濫用，有小商家因此虧損結業。

大摩發報告指出，阿里一系列商家經營政策調整，可促進商戶與用戶之間更平衡的購物生態

發展，收取軟件服務費亦為阿里ＣＭＲ帶來中至高單位數貢獻。目前預測２０２５財度ＣＭＲ將

按年增長４％。富瑞也認為，阿里新措施對ＣＭＲ有利，並重申對阿里商品交易額（ＧＭＶ）與

ＣＭＲ之間按年增長差距將於２０２５財年下半年收窄的預測。此外，富瑞預計阿里納入港股通

的可能性將成為另一個催化劑，對股價產生正面影響。



＊新地闢謠爛尾傳聞，稱僅調整動工進度＊



不少本港地產商過往深耕內地市場，內地房地產債務及樓市下行問題對其也有影響，再加上

內地經濟發展放緩亦對本港樓市帶來壓力。近日有網上傳言指新地（０００１６）與興勝合作的

屯門掃管笏一個地盤出現「爛尾」情況，大廈平頂後全面停工，工人被裁員。

新地發言人澄清，近日網上有不少就集團與興勝創建合資發展的屯門掃管笏項目的傳言不盡

不實，有誤導之嫌。發言人指，該項目正因應市場變化作出設計改動，地盤進度及工序將有所調

整，亦不排除暫停部分工程，將適時再就項目的新設計，向政府提交申請文件。新地又強調沒有

因為項目調整而解僱任何員工，受影響的員工將獲安排調職至其他項目。

新地今日股價無升跌，報６９﹒９元。

香港二手成交持續走軟，受累發展商持續低價推盤。過去周末代理統計的十大屋苑成交重返

單位數水平，部分統計指出再有更多屋苑沒有成交，市場觀望氣氛濃厚。

本港地產股小升，恒隆地產（００１０１）、信置（０００８３）升０﹒８％，長實

（０１１１３）升０﹒７％，新世界（０００１７）升０﹒６％，恒地（０００１２）揚

０﹒５％。



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