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AH股新聞

29/07/2024 08:50

【聚焦數據】上半年工業利潤增３﹒５％，６月３﹒６％連增三個月

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，今年上半年，全國規模以上工業企業實現利
潤總額３５１１０﹒３億元（人民幣．下同），同比增長３﹒５％，增速比１－５月加快０﹒１
個百分點。６月份，工業企業利潤同比增長３﹒６％，比５月加快２﹒９個百分點，連續３個月
單月增速正增長。上半年，規上工業企業營業收入同比增長２﹒９％，與１－５月持平。
　　１－６月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１２０８３﹒９億元，同比
增長０﹒３％；股份制企業實現利潤總額２６２４３﹒３億元，增長１﹒５％；外商及港澳台投
資企業實現利潤總額８６１４﹒９億元，增長１１％；私營企業實現利潤總額９１９３﹒６億元
，增長６﹒８％。
　　１－６月份，採礦業實現利潤總額６１５６﹒３億元，同比下降１０﹒８％；製造業實現利
潤總額２４９８５﹒１億元，增長５﹒０％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
３９６８﹒８億元，增長２３﹒１％。
　
＊統計局：國內有效需求不足制約企業效益持續改善＊
　
　　國家統計局工業司統計師于衛寧表示，上半年，隨著各項宏觀政策落實落細，工業生產平穩
較快增長，企業利潤持續穩定恢復，國內有效需求不足制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複
雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下階段，要積極擴大國內需求，暢通國
民經濟循環，因地制宜發展新質生產力，塑造發展新動能新優勢。隨著製造業高端化、智能化、
綠色化步伐加快，裝備製造業活力不斷增強，有力支撐規上工業利潤增長。
　　浙商證券首席經濟學家李超表示，６月份規上工業企業利潤增速比５月份加快，主因是５月
份工業企業投資收益增速回落的短期衝擊因素影響已過。以價換量是當前工業企業經營的主要特
徵。從量、價、利潤率三要素模型來看，量是主要拉動項。（ｌｃ）

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