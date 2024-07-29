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AH股新聞

29/07/2024 09:11

《駐滬專電》上海啟動三大先導產業母基金，總規模１０００億人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海三大先導產業母基金上周五（２６日
）正式發布。上海市長龔正出席發布儀式並正式啟動母基金。
　　此次發布的母基金總規模１０００億元（人民幣．下同），包括集成電路、生物醫藥、人工
智能母基金以及未來產業基金。集成電路產業母基金重點投向集成電路設計、製造和封測、裝備
材料和零部件等領域。生物醫藥產業母基金重點投向創新藥物及高端制劑、高端醫療器械、生物
技術、高端制藥裝備等領域。人工智能產業母基金重點投向智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智
能機器人等領域。　
　　天眼查顯示，上海三大先導產業母基金於７月２２日成立，出資額合計８９０﹒０３億元。
其中，集成電路母基金的出資額為４５０﹒０１億元，生物醫藥母基金的出資額為２１５﹒０１
億元，人工智能母基金的出資額為２２５﹒０１億元。在這８９０﹒０３億元的基礎上，此次又
增加了近１１０億元的基金規模，或許是未來產業基金的規模。
　　上海三大先導產業母基金將遴選專業投資團隊，通過子基金投資、直投、生態運營等運作方
式，發揮「投早投小投硬科技」、產業培育、並購整合、補鏈強鏈功能。母基金將推進政府資源
與社會資本協同聯動，以市場化方式鏈接創新資源，支持原始創新和成果轉化，優化產業生態，
推動上海加快催生具有全球競爭力的創新型企業，打造世界級產業集群。　
　　另外，天眼查還顯示，上海三大先導產業母基金的執行事務合夥人，均為上海國投先導私募
基金管理有限公司。股權穿透可見，上海國投先導私募基金管理有限公司是上海國投的全資子公
司，實控人為上海市國資委。

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