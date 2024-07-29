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AH股新聞

29/07/2024 09:14

《神州券商》實習生拍片誤曝ＩＰＯ項目，中信建投怒炒團隊負責人

　　《經濟通通訊社２９日專訊》近日一名在中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）暑
期研學的實習生，將自己實習工作經歷拍攝成ｖｌｏｇ並上傳至抖音，不慎洩漏公司客戶信息，
在金融圈瘋傳，其本人因此丟了這份珍貴的實習工作。
　　該ｖｌｏｇ題為「９８５大一投行實習的一天」，內容除了顯示其開保時捷跑車上下班、練
習高爾夫球等「闊少」生活之外，還在無意間曝光中信建投三家ＩＰＯ客戶資料以及監管機構的
詢證函，存在重大合規與風控疏忽。在事件發酵之後，有網民發現這位闊少並不是金融專業，而
是體育生，質疑他「背景強大」才能在龍頭券商混到實習機會。
　　對此，中信建投兩度發表聲明回應。中信建投先於上周五（２６日）表示，有關影片內容涉
及公司客戶敏感信息，違反了公司合規管理規定。目前，公司已責令該學生終止研學，並按照公
司相關規定對有關責任人啟動問責程序。
　　隨後，中信建投周六（２７日）再發聲明稱，公司高度重視，第一時間成立工作組開展調查
。經核實，該學生系華中科技大學大一學生，其父親為非公職人員，從未在金融監管部門任職。
經查，該學生進入公司研學系公司投行某團隊負責人違規引入，公司已對該負責人作出撤職處分
，並將對投行部門負責人嚴肅問責。
　　中信建投表示，就影片所涉及的公司客戶信息，公司將盡力降低對客戶的影響，切實維護客
戶權益。涉及員工工作筆記等信息，屬常規盡職調查記錄，經查不存在協助財務造假等情況，公
司將隨時接受監管部門的監督檢查，確保業務行為依法合規。對於內部管理存在的問題和疏漏，
公司將深刻總結、認真反思，紮實整改，並舉一反三，進一步完善公司管理制度、內部控制和人
員管理。（ｌｃ、ｅｙ）

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