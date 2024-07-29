【聚焦數據】廣州上半年ＧＤＰ同比增２﹒５％，遠低於全國水平

《經濟通通訊社２９日專訊》廣州統計局公布，２０２４年上半年，廣州市地區生產總值

１４２９７﹒６６億元（人民幣．下同），同比增長２﹒５％，低於全國５％增速水平。

其中，第一產業增加值為１２４﹒１４億元，同比下降０﹒１％；第二產業增加值為

３６４０﹒８０億元，同比增長１﹒８％；第三產業增加值為１０５３２﹒７２億元，同比增長

２﹒８％。



＊工業增加值同比降０﹒８％，汽車製造業承壓＊



上半年，廣州市規模以上工業增加值同比下降０﹒８％。三大支柱產業中，汽車製造業生產

持續承壓，實現增加值下降１６﹒４％；電子產品製造業、石油化工製造業分別增長８﹒１％和

４﹒０％。高技術製造業增勢穩定，實現增加值增長９﹒８％，其中，醫藥製造業、電子及通信

設備製造業分別增長７﹒５％和１０﹒７％。



＊地產投資降１０﹒１％，商品房銷售面積降１３﹒３％＊



上半年，廣州市完成固定資產投資同比增長２﹒０％。分領域看，基礎設施投資增長

８﹒８％，其中航空、鐵路運輸業投資分別增長５０﹒６％和１０﹒４％；工業投資增長

２４﹒６％，其中工業技術改造投資增長３１﹒４％；房地產開發投資下降１０﹒１％，商品房

銷售面積下降１３﹒３％，增速比一季度收窄９﹒４個百分點。



＊高技術製造業投資連續３年兩位數增長＊



另外，產業向「新」而行加快蓄勢聚能，高技術製造業投資同比增長３４﹒５％，佔全市製

造業投資比重提高至５５﹒５％；支柱產業中的電子產品製造業、汽車零配件製造業完成投資分

別增長３６﹒１％和６１﹒５％。

上半年新開工工業投資項目５９７個，比上年同期增加１６８個，其中新開工１０億元以上

工業投資項目３１個，比上年同期增加９個，主要集中在動力電池、新型儲能、半導體等新興產

業領域。高技術製造業投資在連續３年兩位數增長的基礎上，今年上半年仍然較快增長

３４﹒５％，佔製造業投資的比重進一步提升至５５﹒５％。



＊社會消費品零售總額約５６０１億，同比持平＊



上半年，廣州實現社會消費品零售總額５６０１﹒５５億元，同比持平。全市住宿和餐飲業

零售額增長３﹒０％，其中住宿餐飲企業通過公共網絡實現餐費收入增長９﹒３％。限額以上批

發和零售業中，吃穿用消費需求穩，糧油食品類、飲料類、日用品類商品零售額分別增長

９﹒８％、１０﹒３％和２﹒４％；實物商品網上零售額在連續多年保持兩位數增長的基礎上增

長２﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重提高至２５﹒２％。（ｒｙ）

