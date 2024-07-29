《打擊貪腐》沙縣小吃集團回應原董事長被查：目前有新董事長接手

《經濟通通訊社２９日專訊》福建省三明市沙縣區紀委監委２６日發布消息，沙縣區小吃文

化旅遊發展集團有限公司董事長童友健涉嫌嚴重職務違法，目前正接受沙縣區監委監察調查。今

日內媒向沙縣小吃文旅集團查詢，市場部工作人員回應表示：「（童友健）一兩個月前就被帶走

了，縣裏面已經派新的董事長來了」。

公開資料顯示，童友健，男，漢族，１９６８年９月出生，於２０２１年８月－２０２３年

１２月，任沙縣小吃文旅集團董事長、總經理；２０２３年１２月－２０２４年７月，任沙縣小

吃文旅集團董事長；２０２４年７月被免職。

值得注意的是，今年５月，沙縣小吃文旅集團副總經理徐振海涉嫌嚴重職務違法接受調查。

在童友健、徐振海任職期間的２０２３年６月２９日，三明市沙縣區人民政府發布了《中共三明

市沙縣區小吃文化旅遊發展集團有限公司委員會關於巡察整改進展情況的通報》。通報顯示，區

委第一巡察組曾於２０２２年９月２１日至１０月２１日對區小吃文旅集團黨委進行了巡察，該

公司涉及政治理論與國企改革理論學習有缺位、集團公司管理運營不佳、意識形態工作責任制落

實不到位的問題。（ｒｙ）

