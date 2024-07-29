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AH股新聞

29/07/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，官媒放風降準預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒０５％，報
２８８９﹒４７點，深成指低開０﹒０９％，創業板指低開０﹒３７％，軍工股造好，地產股走
低。
　　人民銀行上周較為罕見地開展月內第二次中期借貸便利（ＭＬＦ），據內媒《證券日報》引
述銀河證券研報分析，根據各地方政府披露的三季度債券發行計劃測算，８月份、９月份各類地
方政府債券總發行規模分別為１０６９８億元（人民幣．下同）、７４２０億元，因此仍有進一
步釋放中長期流動性的必要，降準也可能會到來，幅度可能在２５個基點至５０個基點。
　　人民銀行今日進行３０１５﹒７億元７天期逆回購，淨投放２４３３﹒７億元，本周周一到
周五分別有５８２億元、２６７３億元、６６１億元、２３５１億元和３５８０﹒５億元逆回購
到期，均為７天期。
　　外媒報道，中證監和交易所就相關草案徵求了一些市場參與者的意見，擬將高頻交易買賣指
令收費標準從０﹒１元提高到至少１元，提高幅度至少九倍，有內媒引述量化私募人士確認消息
屬實。
　　另外，滬深交易所公告，自今日起，調整港股通交易信息披露機制，最主要的變化在於南向
資金披露與北向資金保持一致，不再盤中實時披露。（ｅｙ）

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