《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０４％，創業板指挫超１％

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行上周突發降息，並較為罕見地開展月內第二次中期借

貸便利（ＭＬＦ）並下調利率，然而被指寬鬆力度仍不足，滬指上周大跌超３％。中證監再出招

，擬大增量化基金高頻交易手續費，加上媒體放風本月降準，不過對市場提振仍然有限，今早各

類消費板塊急跌，在金融、軍工板塊拉漲下，滬綜指今早勉強打和，半日升０﹒０４％，報

２８９２﹒１點，收復二千九仍欠動力。深市沒見維穩，深成指跌０﹒６９％，創業板指更挫

１﹒１５％，創業板股王－－寧德時代（深：３００７５０）上半年營收按年跌１１﹒８８％，

半日收跌２﹒４％。

成交持續收窄，兩市半日成交３６６０億元（人民幣．下同），較上日（２６日）同時段成

交下跌７﹒２％。

外媒報道，中證監和交易所就相關草案徵求了一些市場參與者的意見，擬將高頻交易買賣指

令收費標準從０﹒１元提高到至少１元，提高幅度至少九倍，有內媒引述量化私募人士確認消息

屬實。



＊招商蛇口挫６％，半年盈利跌３４％＊



碧桂園的清盤呈請聆訊押後到２０２５年１月２８日。不過，滬深內房板塊今早跌幅顯著，

招商蛇口（深：００１９７９）預計上半年淨利潤下降３４﹒２％，價挫６﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）跌３﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌２﹒２％，綠地控股（滬：６００６０６）軟０﹒７％。

繼六大國有銀行上周四（２５日）集體下調存款掛牌利率５－２０個基點，１２家股份行亦

跟隨下調存款掛牌利率，其中活期存款掛牌利率均下調５個基點至０﹒１５％，整存整取定期存

款掛牌利率下調幅度在１０－２０個基點。在Ａ股上市的股份行集體升，浦發銀行

（滬：６０００００）漲２﹒２％，中信銀行（滬：６０１９９８）、民生銀行

（滬：６０００１６）升２％，光大銀行（滬：６０１８１８）升１﹒９％，華夏銀行

（滬：６０００１５）升１﹒６％。



＊福耀玻璃Ａ急挫，廠房遭美國調查＊



福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）其在美業務遭遇美國當局的刑事調查，調查

內容包括金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。報道引述工廠員工指，事件可

能和福耀玻璃聘用移民工作有關。

福耀玻璃美國公司發表聲明指，聯邦政府和當地執法人員曾到訪公司，福耀美國主要是配合

美國政府機構針對一間第三方勞務服務公司正在進行的調查工作，聲明引述美國政府機構指，福

耀美國並非該調查的目標。至於福耀玻璃在上交所的公告指出，目前生產經營一切正常。

福耀玻璃Ａ股跌６﹒２％，報４４﹒３５元。（ｅｙ）



