《Ａ股行情》滬指升０﹒０３％二千九阻力大，創業板跌１﹒４４％

《經濟通通訊社２９日報道》人民銀行上周突發降息，並較為罕見地開展月內第二次中期借

貸便利（ＭＬＦ）並下調利率，然而被指寬鬆力度仍不足，滬指上周大跌超３％。中證監再出招

，擬大增量化基金高頻交易手續費，加上媒體放風本月降準，不過對市場提振仍然有限，今早各

類消費板塊急跌，在金融、軍工板塊拉漲下，滬綜指早段窄幅上落，午後一度衝擊二千九，不過

整數關見強阻力，滬指全日升０﹒０３％，收報２８９１﹒８５點。深市則受累電池概念急瀉，

深成指收跌０﹒９６％，創業板指更挫１﹒４４％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）

上半年營收按年跌１１﹒９％，全日收跌２﹒６％。

成交持續疲弱，兩市全日成交５８６０億元人民幣，再次低於６０００億元人民幣，按日下

跌３﹒３％。



＊股份行拉漲，上調存款利率＊



繼六大國有銀行上周四（２５日）集體下調存款掛牌利率５－２０個基點，１２家股份行亦

跟隨下調存款掛牌利率，其中活期存款掛牌利率均下調５個基點至０﹒１５％，整存整取定期存

款掛牌利率下調幅度在１０－２０個基點。在Ａ股上市的股份行集體升，中信銀行

（滬：６０１９９８）漲２﹒８％，光大銀行（滬：６０１８１８）升２﹒６％，浦發銀行

（滬：６０００００）漲２﹒４％，民生銀行（滬：６０００１６）、華夏銀行

（滬：６０００１５）升２﹒３％。

保險股齊升，中國人保（滬：６０１３１９）漲２﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）

、中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中

國平安（滬：６０１３１８）升０﹒６％。



＊電池概念領跌＊



電池概念今日集體捱沽，禾川科技（滬：６８８３２０）跌４﹒８％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌４﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、鵬輝能源

（深：３００４３８）跌４﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）、駱駝股份

（滬：６０１３１１）跌３﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒３％。

白酒股挫，今世緣（滬：６０３３６９）插水５﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌

２﹒８％，古井貢酒（深：０００５９６）跌２﹒６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌

２﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒７％，報１３９８﹒０２元，盤中創逾一年半

新低。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３９０﹒７４ －０﹒５４

上證綜合指數 ２８９１﹒８５ ＋０﹒０３ ２６００﹒９５

上證Ａ股指數 ３０３１﹒３９ ＋０﹒０３

深證成份指數 ８５１４﹒６５ －０﹒９６ ３２５８﹒４５

深圳創業板指數 １６３５﹒６７ －１﹒４４

上證Ｂ股指數 ２３２﹒３０ －０﹒２３ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １１１２﹒７９ －０﹒５０ ０﹒５１

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