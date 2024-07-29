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AH股新聞

29/07/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指升０﹒０３％二千九阻力大，創業板跌１﹒４４％

　　《經濟通通訊社２９日報道》人民銀行上周突發降息，並較為罕見地開展月內第二次中期借
貸便利（ＭＬＦ）並下調利率，然而被指寬鬆力度仍不足，滬指上周大跌超３％。中證監再出招
，擬大增量化基金高頻交易手續費，加上媒體放風本月降準，不過對市場提振仍然有限，今早各
類消費板塊急跌，在金融、軍工板塊拉漲下，滬綜指早段窄幅上落，午後一度衝擊二千九，不過
整數關見強阻力，滬指全日升０﹒０３％，收報２８９１﹒８５點。深市則受累電池概念急瀉，
深成指收跌０﹒９６％，創業板指更挫１﹒４４％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）
上半年營收按年跌１１﹒９％，全日收跌２﹒６％。
　　成交持續疲弱，兩市全日成交５８６０億元人民幣，再次低於６０００億元人民幣，按日下
跌３﹒３％。
　
＊股份行拉漲，上調存款利率＊
　
　　繼六大國有銀行上周四（２５日）集體下調存款掛牌利率５－２０個基點，１２家股份行亦
跟隨下調存款掛牌利率，其中活期存款掛牌利率均下調５個基點至０﹒１５％，整存整取定期存
款掛牌利率下調幅度在１０－２０個基點。在Ａ股上市的股份行集體升，中信銀行
（滬：６０１９９８）漲２﹒８％，光大銀行（滬：６０１８１８）升２﹒６％，浦發銀行
（滬：６０００００）漲２﹒４％，民生銀行（滬：６０００１６）、華夏銀行
（滬：６０００１５）升２﹒３％。
　　保險股齊升，中國人保（滬：６０１３１９）漲２﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）
、中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中
國平安（滬：６０１３１８）升０﹒６％。
　
＊電池概念領跌＊
　
　　電池概念今日集體捱沽，禾川科技（滬：６８８３２０）跌４﹒８％，億緯鋰能
（深：３０００１４）跌４﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）、鵬輝能源
（深：３００４３８）跌４﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）、駱駝股份
（滬：６０１３１１）跌３﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒３％。
　　白酒股挫，今世緣（滬：６０３３６９）插水５﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌
２﹒８％，古井貢酒（深：０００５９６）跌２﹒６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌
２﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒７％，報１３９８﹒０２元，盤中創逾一年半
新低。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３９０﹒７４　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８９１﹒８５　＋０﹒０３　　　　２６００﹒９５　　
　　上證Ａ股指數　　３０３１﹒３９　＋０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８５１４﹒６５　－０﹒９６　　　　３２５８﹒４５　　
　　深圳創業板指數　１６３５﹒６７　－１﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３２﹒３０　　－０﹒２３　　　　　１﹒１３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１１２﹒７９　－０﹒５０　　　　　０﹒５１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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