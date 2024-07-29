《海納智見－荀玉根》當前基金贖回壓力如何？

《海納智見》５月下旬以來，Ａ股等待基本面驗證的休整蓄勢階段，資金面上缺乏趨勢性的

增量資金，維持存量博弈的狀態，市場情緒較為低迷。市場持續偏弱使得部分投資者擔憂基金贖

回壓力加大，將進一步拖累市場。目前公募基金二季報已披露完畢，本文對此進行分析。



從整體權益基金（主動＋被動）的申贖情況來看，２４Ｑ２權益基金淨贖回規模為 ８９０

億元，２４Ｑ１是則是淨申購 ９００億元。分類型來看，２４Ｑ２主動權益基金延續 ２２年

年中以來的淨贖回趨勢，不過基金贖回壓力較一季度已有收窄。 從寬基指數 ＥＴＦ基金申贖

情況來看，近期 ＥＴＦ基金淨申購規模還在持續放量。 如果從歷史經驗看，Ａ股市場弱勢下

跌時寬基 ＥＴＦ往往錄得淨申購，但當市場趨於上行後資金往往會從Ａ股 ＥＴＦ中流出，後

續 ＥＴＦ申贖情況還需持續關注。



當前市場仍處於蓄勢階段，股市情緒陷入低迷。２╱５以來市場上漲是由情緒和資金推動的

底部第一波反彈，這輪反彈中各大指數上漲也已較為充分。借鑒歷史，第一波修復行情走完後，

由於該階段基本面尚不扎實，市場往往會獲利回吐。就本輪行情而言，今年４月以來結構上賺錢

效應就已分化，５月中旬以來各指數走勢逐漸轉向蓄勢休整。當前從基本面來看，國內生產、消

費在二季度呈現增速逐月下台階的趨勢。同時海外拜登退選等事件進一步加劇了美國大選的不確

定性，這使得全球市場的避險情緒升溫，中國權益市場的風險偏好也受壓制。因此近期市場情緒

有所降溫，市場仍處在基本面驗證的休整階段。



往後看，三大因素正迎來積極變化，有望推動Ａ股中樞抬升。從基本面看，近期財政政策和

貨幣政策雙雙發力，有望推動宏微觀基本面修復。從風險偏好看，７月中旬召開的三中全會聚焦

中長期改革方向，為資本市場實現長遠高品質發展奠定基礎，有望提升市場的風險偏好。從資金

面看，當前長線穩定性外資仍有較大流入空間，隨著下半年海外主要經濟體陸續步入降息周期，

經濟預期改善和企業盈利復甦有望吸引長線資金回流Ａ股市場。



綜合以上，在三大因素的積極催化下，下半年Ａ股市場中樞或有望較上半年有所抬升。行業

層面，中國優勢製造或成股市中期主線。從中期維度看，圍繞高水準科技自立自強，中國優勢製

造有望成為引領新質生產力發展的重要板塊，具體可關注具備基本面優勢的中高端製造和ＡＩ技

術驅動的科技製造。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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