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AH股新聞

29/07/2024 09:02

【中概焦點】文遠知行衝刺美股，滴滴風波以來最大中概股ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國自動駕駛技術初創公司文遠知行提交在美國通過美國存託
憑證（ＡＤＲ）形式上市的文件，將於８月底在美國進行ＩＰＯ，按計劃在納斯達克發行約
１﹒５９億股，集資最多５億美元（約３９億港元）。若文遠知行成功在美上市，不但將成為中
國「通用自動駕駛第一股」，更將會是自２０２１年滴滴在美上市遭監管重錘整頓、不到一年內
黯然退市以來，規模最大的中概股發行。
　　此次ＩＰＯ將由摩根士丹利、摩根大通和中金公司牽頭。
　　文遠知行的投資者雷諾日產三菱聯盟將以私募方式購入ＩＰＯ股份。另外，廣汽集團
（０２２３８）（滬：６０１２３８）上月公布，全資子公司廣汽資本將投資文遠知行不超過
２０００萬美元。
　　自滴滴上市風波之後，中國加強對本國企業海外上市的監管，多家中國互聯網平台企業在美
ＩＰＯ至今仍卡在中證監審批這一關。據報文遠知行已於去年８月２５日通過中證監國際合作部
備案，文遠知行應在今年８月２５日前完成上市。
　　根據資料，文遠知行成立於２０１７年，在全球７個國家３０個城市開展自動駕駛研發、測
試及運營，具備中國、美國、阿聯酋、新加坡的自動駕駛牌照，在北京、上海、廣州、深圳、阿
布扎比、新加坡、斯圖加特等地設有辦公室，運營天數超過１６００天。文遠知行去年實現收入
５５００萬美元（折合約４﹒３億港元），錄得虧損２﹒６８億美元（折合約２０﹒９億港元）
，２０２２年完成最後一輪Ｄ＋輪融資後估值達５０億美元（折合約３９０億港元）。（ｅｙ）

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