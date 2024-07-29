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AH股新聞

29/07/2024 10:16

《神州金融》中信銀行等１０家股份行下調存款利率５－２０基點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》繼招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、平安銀行
（深：０００００１）後，中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、光大銀行
（０６８１８）（滬：６０１８１８）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、浦發
銀行（滬：６０００００）、興業銀行（滬：６０１１６６）、華夏銀行（滬：６０００１５）
、廣發銀行、浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）、渤海銀行（０９６６８）、恒豐
銀行１０家股份行今日亦下調存款掛牌利率。其中，活期存款掛牌利率均下調５個基點至
０﹒１５％，整存整取定期存款掛牌利率下調幅度在１０－２０個基點。
　　以５年期為例，興業銀行、光大銀行、民生銀行、浦發銀行、中信銀行、華夏銀行、廣發銀
行利率由２﹒０５％下調至１﹒８５％；浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行由２﹒３％降至
２﹒１％，均下調２０基點。
　　六大國有銀行上周四（２５日）集體下調存款掛牌利率５－２０個基點，招商銀行、平安銀
行兩家股份制銀行則在２６日下調人民幣存款掛牌利率最高３０個基點。（ｓｌ）

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