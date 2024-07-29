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29/07/2024 11:28

【聚焦人幣】內地報告指２０２３年人民幣國際化呈現強勁勢頭

　　《經濟通通訊社２９日專訊》南開大學、中國人民大學上周六（２７日）聯合舉辦的
２０２４國際貨幣論壇發布了《人民幣國際化報告２０２４》。《報告》顯示，２０２３年人民
幣國際化指數（ＲＩＩ）季度平均值為６﹒２７，同比增長２２﹒９％，繼續保持長期向上趨勢
，而與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化呈現強勁勢頭。
　　《報告》指，截至２０２３年底，美元、歐元、英鎊、日圓的國際化指數分別為５１﹒５２
、２５﹒０３、３﹒７６、４﹒４０；過去五年，美元、歐元、英鎊、日圓、人民幣的國際化指
數年均復合增長率分別為－０﹒２３％、－１﹒３４％、－２﹒６５％、０﹒２２％、
１６﹒５６％。《報告》發現，即使在外部環境極其嚴峻、中國經濟和對外貿易備受打壓的情況
下，與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化依然呈現出強勁發展勢頭。
　　據了解，ＲＩＩ綜合考慮了人民幣在貿易計價結算、金融交易和官方儲備等方面執行國際貨
幣職能的情況，ＲＩＩ數值越大，說明人民幣國際化水平越高。ＲＩＩ由中國人民大學國際貨幣
研究所率先編制，於２０１２年首次正式披露。（ｓｌ）

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