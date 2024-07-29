《中國要聞》發改委５億助災後恢復，中央１１萬件物資撥湖南遼寧

《經濟通通訊社２９日專訊》國家發改委今日（２９日）緊急下達５億元人民幣中央預算內

投資，支持湖南、河南、四川、陝西暴雨洪澇和福建颱風災害災後應急恢復，重點用於受損水利

防洪、學校醫院等災區基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序

。

另外，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，根據遼寧

、吉林、湖南、陝西４省防汛抗洪救災工作需要，緊急調撥折疊床、褥子、夏涼被、毛毯、毛巾

被、家庭應急包等１１萬件中央救災物資，全力支持４省災區做好受災群眾緊急轉移安置和基本

生活救助工作。



＊遼寧暴雨鴨綠江水位急漲，湖南山體滑坡釀１５死＊



遼寧２５日起連日暴雨，全省平均降雨量達２１５﹒９毫米，比常年同期偏多２﹒６倍，為

１９５１年有完整氣象紀錄以來同期最多。截至今早７時，遼寧累計安全轉移５９５５３人，全

省７條大型河流、１０條中小河流以及６２座水庫水位上漲，目前正有序放水。受持續暴雨和上

游洩洪影響，丹東鴨綠江水位暴漲，超出警戒水位逾２﹒５米，全市４５個交通防洪門昨晚深夜

啟動，３樓以下居民全部疏散。

另據《朝中社》報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩昨日前往位於北部邊境的鴨綠江一帶洪

澇災害現場視察，並指揮部隊開展居民營救避險工作，同時對幹部們的不作為予以譴責。

此外，湖南自２６日起暴雨，郴州資興市多個鄉鎮受災嚴重，部分站點２４小時降雨量突破

湖南省歷史極值，地處大山深處的八面山鄉通往外界的道路中斷，１０個村之中有８個失聯，救

援小組今早已徒步進入失聯村莊探查災情，幫助轉移受困民眾，據報目前尚有３個村失聯。衡陽

南岳區壽岳鄉岳林村昨早發生山體滑坡，一棟民房被沖垮，致２１人被困，截至昨晚搜救結束，

證實１５人遇難、６人受傷。（ｓｌ）

