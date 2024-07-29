【數據前瞻】機構料７月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒３創五個月低

《經濟通通訊社２９日專訊》７月中國官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）和財新製造業

ＰＭＩ將分別於周三（３１日）及周四（１日）發布。《路透》綜合３１家分析機構預估中值顯

示，中國７月官方製造業ＰＭＩ料從４９﹒５下滑至４９﹒３，連續第三個月位於榮枯線下方，

並將創五個月低點。另據１６家機構預估中值顯示，財新７月中國製造業ＰＭＩ料從上月的三年

高位５１﹒８回落至５１﹒５，連續九個月高於榮枯線。

廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，估計７月製造業ＰＭＩ數據有較大概率環比季節性下行

；從７月上中旬高頻數據看，消費環比有所恢復；但工業、建築業數據仍偏弱，７月中國戰略性

新興產業採購經理人指數（ＥＰＭＩ）環比下行。

巴克萊銀行指出，其跟蹤的大多數行業當月開工率均有所下降，預計官方製造業ＰＭＩ將降

至４９﹒４。不過該行認為，出口導向型的財新製造業ＰＭＩ將保持強勁，預計僅微降至

５１﹒６。

財信研究院宏觀團隊伍超明等預計，７月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒２。該團隊認為，

南方高溫降雨對製造業生產形成較大拖累，而且內需不足尤其是房地產市場調整對工業生產的影

響仍會持續。此外，全球地緣政治關係緊張，出口需求環比動能或偏弱，對製造業景氣度的支撐

不強。（ｓｌ）

