  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/07/2024 15:28

【數據前瞻】機構料７月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒３創五個月低

　　《經濟通通訊社２９日專訊》７月中國官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）和財新製造業
ＰＭＩ將分別於周三（３１日）及周四（１日）發布。《路透》綜合３１家分析機構預估中值顯
示，中國７月官方製造業ＰＭＩ料從４９﹒５下滑至４９﹒３，連續第三個月位於榮枯線下方，
並將創五個月低點。另據１６家機構預估中值顯示，財新７月中國製造業ＰＭＩ料從上月的三年
高位５１﹒８回落至５１﹒５，連續九個月高於榮枯線。
　　廣發證券資深宏觀分析師王丹表示，估計７月製造業ＰＭＩ數據有較大概率環比季節性下行
；從７月上中旬高頻數據看，消費環比有所恢復；但工業、建築業數據仍偏弱，７月中國戰略性
新興產業採購經理人指數（ＥＰＭＩ）環比下行。
　　巴克萊銀行指出，其跟蹤的大多數行業當月開工率均有所下降，預計官方製造業ＰＭＩ將降
至４９﹒４。不過該行認為，出口導向型的財新製造業ＰＭＩ將保持強勁，預計僅微降至
５１﹒６。
　　財信研究院宏觀團隊伍超明等預計，７月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒２。該團隊認為，
南方高溫降雨對製造業生產形成較大拖累，而且內需不足尤其是房地產市場調整對工業生產的影
響仍會持續。此外，全球地緣政治關係緊張，出口需求環比動能或偏弱，對製造業景氣度的支撐
不強。（ｓｌ）

【你點睇】奧運港隊氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/07/2024 15:32  《海納智見－荀玉根》當前基金贖回壓力如何？

其他AH股新聞
More

29/07/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

29/07/2024 15:37  《汽車新勢力》上汽等６億成立智能創投基金，聚焦新能源車等投資

29/07/2024 15:34  《打擊貪腐》全國政協人口資源環境委員會副主任李微微受查

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金