【聚焦人幣】深圳政府擬赴香港發行不超過７０億離岸人民幣債券

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市財政局網站發文指，為深化深圳建設中國特色社會主義

先行示範區綜合改革試點，深入貫徹落實《財政部關於支持深圳探索創新財政政策體係與管理體

製的實施意見》，推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，深圳市計劃於近期赴香港簿記建檔發行

不超過７０億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為２╱３

╱５╱１０年期。

本次發行的地方政府債券中，２年期為社會責任債券，募集資金將主要投向高中建設等項目

；３年期為低碳城市主題綠色債券，募集資金將主要投向地鐵等項目；５年期債券，募集資金將

主要投向鐵路等項目；１０年期為可持續發展債券，募集資金將主要投向醫療衛生、教育、基礎

設施、老舊小區改造等項目，進一步推進綠色發展、循環發展、低碳發展，落實可持續發展戰略

，在高質量發展中持續增進民生福祉。具體發行安排將及時公布。

深圳市財政局網站同時宣布，確定２９家機構為深圳市２０２４年在港發行離岸人民幣地方

政府債券承銷團成員。當中包括中國銀行（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、

香港上海滙豐銀行有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港

分行等。（ｓｌ）



深圳市２０２４年在港發行離岸人民幣地方政府債券承銷團成員

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中國銀行（香港）有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

中國農業銀行股份有限公司（香港分行）

招商永隆銀行有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

中國民生銀行股份有限公司香港分行

興業銀行股份有限公司香港分行

浙商銀行股份有限公司（香港分行）

信銀（香港）資本有限公司

平證證券（香港）有限公司

摩根大通證券（亞太）有限公司

花旗環球金融有限公司

上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行

中信里昂證券有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

瑞穗證券亞洲有限公司

美林（亞太）有限公司

國泰君安證券（香港）有限公司

摩根士丹利亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

國信證券（香港）金融控股有限公司

申萬宏源證券（香港）有限公司

星展銀行有限公司

中國光大銀行股份有限公司香港分行

中國銀河國際證券（香港）有限公司

中國信託商業銀行股份有限公司

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