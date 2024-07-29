《ＡＩ熱潮》字節跳動申請註冊「ＨｉＡｇｅｎｔ」商標

《經濟通通訊社２９日專訊》天眼查知識產權信息顯示，北京字跳網絡技術有限公司近日申

請註冊４枚「ＨｉＡｇｅｎｔ」商標，國際分類為科學儀器、網站服務，當前商標狀態均為等待

實質審查。

ＨｉＡｇｅｎｔ是字節跳動旗下火山引擎推出的企業專屬ＡＩ應用創新平台，幫助企業打通

擁抱大模型的最後一公里。在上周四（２５日）舉行的２０２４火山引擎ＡＩ創新巡展．成都站

上，火山引擎 ＨｉＡｇｅｎｔ產品負責人于鴻磊介紹，ＨｉＡｇｅｎｔ全方位賦能企業ＡＩ

應用快速落地與持續優化，包括將模型應用開發方式從代碼進化到自然語言，業務人員可以利用

提示詞、知識庫、插件等工具，像搭積木一樣低代碼搭建智能體，提升應用創新的速度；增強的

企業級知識庫ＲＡＧ（檢索增強生成）讓知識沉澱萃取成智慧，在企業流程中體現知識的密度。

ＨｉＡｇｅｎｔ並允許企業自定義新ＡＩ中台，並支持混合部署，積累ＡＩ資產，讓ＡＩ能力有

厚度。

于鴻磊並指，ＨｉＡｇｅｎｔ已在消費、教育、醫療等多行業取得豐富落地實踐，例如為海

爾集團旗下汽車產業互聯網平台卡泰馳，以及南開大學、協和醫院等客戶打造智能助手等工具，

提升業務效率。（ｓｌ）

