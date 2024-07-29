《國企紅籌》中航科工（２３５７）旗下中直發新Ａ股籌３０億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中航科工（０２３５７）公布，旗下中直股份

（滬：６０００３８）募集配套資金共發行約８８２８﹒７萬股Ａ股，已於上周四（２５日）獲

得《證券變更登記證明》。每股認購價格３３﹒９８元（人民幣．下同），集資約３０億元。

該集團指，中直股份總股本增加至約８﹒１９億股，包括該集團以現金約２億元認購中直股

份約５８８﹒６萬股Ａ股。（ｗｈ）

