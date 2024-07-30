《駐京專電》海關總署：針對區域協調發展出台更多更優措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》海關總署綜合業務司負責人林少濱表示，

下一步，將根據中共二十屆三中全會提出的區域協調發展戰略部署，出台更多更優的針對性措施

。

林少濱表示，受益於國家區域協調發展戰略的實施，今年上半年，東部、中西部和東北三省

進出口全部實現增長。特別是京津冀、長三角、粵港澳大灣區發揮了外貿動力源的重要作用。京

津冀區域外貿總量跨過兩個萬億級台階，２０２３年達到５﹒０３萬億元人民幣的歷史新高；長

三角區域以不到全國４％的國土面積創造了超過全國三分一的進出口值；粵港澳大灣區產業集群

優勢突出，２０２３年大灣區內地９市出口了中國近五成的家用電器、近八成的３Ｄ打印機和超

過九成的無人駕駛航空器。

他並指，海關針對不同區域的特色優勢，因地制宜、分類施策。例如，針對京津冀地區的生

物醫藥、集成電路、人工智能等重點產業發展，為重點企業建立統一的「綠色通道」；大力促進

粵港澳大灣區通關便利化，持續推進「組合港」、「一港通」改革，讓內河碼頭和樞紐海港聯通

起來，通過河流，把「出海口」連到企業的「家門口」，以順德出口家電為例，物流時長由原來

的７天縮短到２天左右；大力為長江經濟帶、長三角等外向型經濟發達區域外貿主體營造良好的

發展環境；大力支持中西部地區開放口岸、新設綜合保稅區，為地方打造更多更優的高水平對外

開放平台。

