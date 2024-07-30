《駐京專電》商務部：金磚國家經貿部長會議達成６份成果文件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明 日北京專電》中國商務部網站發文介紹２６日在莫斯科舉

行的金磚國家第十四次經貿部長會議成果。文章指，會上各方達成了《金磚國家第十四次經貿部

長會議聯合公報》，並圍繞金磚價值鏈、支持多邊貿易體制、農業貿易便利化、環境和氣候相關

的貿易措施、特殊經濟區合作、電子商務等議題達成６份成果文件，為將於１０月召開的金磚國

家領導人會晤做好準備。



＊加強數字經濟、綠色發展等新興領域合作＊



文章指，各方就當前世界經濟形勢、金磚經貿合作，及一系列重大經貿議題進行了深入討論

，達成諸多共識，重點包括以下３個方面。一是為加強數字經濟、綠色發展等新興領域合作提供

「金磚路徑」。達成《金磚國家關於促進電子商務合作的聯合聲明》、《金磚國家環境和氣候相

關貿易措施聲明》，同意開展能力建設和經驗交流，通過電子商務幫助企業更好融入全球貿易。

同意開展綠色產品標準和最佳實踐案例匯編，這將為金磚國家進一步加強新能源汽車、鋰電池、

太陽能電池等產品的標準對接和合作打下重要基礎。



＊深化價值鏈、特殊經濟區、農業貿易等領域經貿務實合作＊



二是對深化價值鏈、特殊經濟區、農業貿易、中小微企業等領域經貿務實合作貢獻「金磚方

案」。通過《金磚國家加強對話確保價值鏈有效運轉聲明》、《金磚國家特殊經濟區合作框架》

、《金磚國家農業貿易便利化原則》，同意成立對話機制，加強關鍵礦產和原材料等領域開採、

加工等全價值鏈合作，共同維護全球產供鏈安全穩定；同意設立「金磚國家特殊經濟區論壇」，

加強園區標準、項目投資、綠色可持續發展等領域合作；就糧食安全和可持續經濟發展、加強衛

生與植物衛生措施（ＳＰＳ）和技術性貿易壁壘（ＴＢＴ）等領域務實合作、農業數字化轉型等

達成共識。



＊支持多邊貿易體制和世貿組織改革＊



三是就支持多邊貿易體制和世貿組織改革發出「金磚聲音」。發表《金磚國家關於世貿組織

的宣言－加強多邊主義促進公正的全球發展》，重申支持和加強以世貿組織為核心的多邊貿易體

制，支持世貿組織必要改革以增強其韌性、權威性和有效性；重申落實世貿組織第１３屆部長級

會議成果，並努力推動就爭端解決機制改革、發展、漁業補貼第二階段談判等議題取得成果；強

調應實現國際氣候和環境安排、成員應對氣候變化的貿易措施與世貿組織規則的一致性，呼籲世

貿組織為應對當前貿易挑戰作出更大貢獻；同意建立金磚成員國特別機制，加強金磚國家在多邊

貿易和相關問題上的對話交流。

