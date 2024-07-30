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AH股新聞

30/07/2024 08:54

《駐京專電》中證監：加強市場風險綜合研判，不斷改進預期管理

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國證監會２９日召開學習貫徹二十屆三
中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改革以及下半年重點工作。證監會黨
委書記、主席吳清出席會議並講話。會議指出，下一步，要認真貫徹黨中央、國務院關於堅定不
移實現全年經濟社會發展目標的決策部署，突出抓好以下工作。
　
＊穩妥有序推進資本市場制度型開放＊
　
　　一是切實維護市場平穩運行。加強市場風險綜合研判和應對，提高交易監管的針對性有效性
，充分發揮各類經營主體的穩市功能，不斷改進預期管理。
　　二是更大力度服務實體經濟回升向好。完善新股發行逆周期調節機制，用好債券、期貨、區
域性股權市場等多層次資本市場工具，穩妥有序推進資本市場制度型開放。
　　三是推動股票發行註冊制走深走實。完善細化相關制度安排，促進加快形成市場化定價、激
勵約束等機制，加強發行上市全鏈條監管，大力推進投資端改革。
　　四是培育高質量上市公司。引導上市公司加大分紅、回購等力度，督促提升公司治理水平，
更好發揮併購重組的作用。
　　五是著力防範化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險。六是大力提
升監管執法效能。堅持重拳治亂，加大力度防假打假，健全監管執法機制，強化科技賦能，嚴肅
懲處重大違法個案。
　
＊完善私募股權和創業投資「募投管退」支持政策＊
　
　　會議強調，二十屆三中全會對進一步深化資本市場改革作出重要部署。一是以改革促穩定，
建立增強資本市場內在穩定性長效機制；二是以改革促發展，更好服務高水平科技自立自強和新
質生產力發展，增強資本市場制度的包容性適應性，完善私募股權和創業投資「募投管退」支持
政策，提升對科技創新企業的全鏈條全生命周期服務能力；三是以改革強監管，切實保護投資者
合法權益，突出加強「五大監管」，進一步完善涵蓋市場各參與主體、各業務領域的監管制度機
制，暢通投資者維權救濟渠道；四是以改革強隊伍，深入推進系統自我革命，加強黨對資本市場
的全面領導，堅定不移正風肅紀反腐，強化重擔當、重實干、重實績的鮮明選人用人導向，打造
監管鐵軍。

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