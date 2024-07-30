《駐京專電》人行陶玲：以短期操作利率為主要政策利率

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人行副行長陶玲發表題為《加快完善中央

銀行制度》的署名文章，對「加快完善中央銀行制度」進行了重點解讀。陶玲表示，完善中央銀

行制度要以進一步深化改革為根本動力，堅持在市場化法治化軌道上加快推進。

具體來看，一是構建科學穩健的貨幣政策體系。完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，管

好貨幣總閘門，保持社會融資規模和貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨

幣政策傳導機制，把握好金融資源存量和增量的關係，促進提高資金使用效率。健全市場化利率

形成、調控和傳導機制，以短期操作利率為主要政策利率，理順由短期操作利率向長期利率的傳

導，明確利率走廊上下限，形成分工明確、合理聯動的中央銀行利率體系。增強人民幣匯率彈性

，堅持人民幣匯率主要由市場決定，同時對順周期行為進行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水

平上的基本穩定。



＊大力發展科技金融，完善房地產宏觀審慎金融政策＊



二是創新精準有力的信貸服務體系。發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，優化資金供

給結構，引導金融機構持續加力做好金融五篇大文章，精準滴灌重大戰略、重點領域和薄弱環節

。大力發展科技金融，加強對建設現代化產業體系的金融支持，構建覆蓋科技型企業全生命周期

的金融服務體系。加快發展綠色金融，持續豐富和完善綠色金融標準、綠色金融市場和綠色金融

產品。進一步發展普惠金融，健全金融服務民營和小微企業政策體系和長效機制。積極推進養老

金融，更好滿足老齡社會和銀髮經濟的金融服務需求。不斷深化數字金融，加大對數字經濟、數

實融合領域的數字金融服務。

三是建立覆蓋全面的宏觀審慎管理體系。適應宏觀經濟金融形勢變化需要，加強跨周期、跨

行業、跨市場和跨境風險分析，制定宏觀審慎政策，健全政策工具箱，維護金融活動、金融機構

、金融市場和金融基礎設施的整體穩健運行。完善房地產宏觀審慎金融政策，推動房地產健康發

展。加強對國際經濟金融風險外溢影響監測，健全全口徑跨境資金流動監測預警響應機制。推動

宏觀審慎政策與貨幣政策、信貸政策、微觀監管政策等的協調配合和聯動。



＊培育和引導耐心資本，穩步發展資產支持證券＊



四是推進結構合理的多層次金融市場體系。支持發展多元化股權融資，提高直接融資比重，

培育和引導耐心資本。健全多層次債券市場體系，加快制定公司債券管理條例，完善債券承銷、

估值、做市等制度，健全市場化法治化違約處置機制。穩步發展資產支持證券，盤活存量資產。

推動貨幣市場發展，完善同業拆借、債券回購等貨幣市場業務規則。健全外匯市場產品體系，豐

富外匯市場參與主體，擴大外匯市場開放。規範發展黃金市場、票據市場，穩慎有序發展期貨和

衍生品市場。

五是建設自主可控、安全高效的金融基礎設施體系。建設金融市場登記托管、清算結算、徵

信等體系，健全監管框架和准入制度，推進重要金融基礎設施統籌監管和互聯互通。持續推進跨

境人民幣業務系統建設，提升自主水平和安全可靠性。推動移動支付互聯互通，拓展支付服務便

利性、普惠性和包容性。穩步推進「風險為本」反洗錢監管。穩妥推進數字人民幣研發和應用。

完善金融業綜合統計制度。

六是健全有力有效的金融穩定保障體系。堅持中央銀行的最後貸款人職責定位，加強金融風

險監測預警和源頭防控，健全具有硬約束的風險早期糾正機制。推動加強機構監管、行為監管、

功能監管、穿透式監管、持續監管，依法將所有金融活動納入金融監管範圍，實現監管全覆蓋。

推進常態化風險處置機制建設，豐富完善風險處置策略方法制度，完善金融穩定保障基金管理制

度，發揮存款保險基金風險處置平台作用，防範化解系統性金融風險。



＊加快推進中國人民銀行法、金融穩定法、反洗錢法等法律修訂和制定＊



七是推動協調合作的國際金融治理機制。擴大金融業制度型開放，完善准入前國民待遇加負

面清單管理模式，提升金融服務跨境貿易和投融資水平。穩慎扎實推進人民幣國際化，優化基礎

性制度安排，推動人民幣離岸市場建設，豐富離岸人民幣金融產品，優化人民幣清算行布局，發

揮好貨幣互換機制作用。深入參與全球金融治理，提升在重大國際金融規則、標準制定中的話語

權和影響力。健全適應高水平開放的金融監管和風險防控體系，提升開放條件下的金融安全。

八是實行與中央銀行履職相適應的財務預算管理體系。加快推進中國人民銀行法、金融穩定

法、反洗錢法等法律修訂和制定，以中央銀行法律制度為基礎，健全中央銀行內部治理，落實中

央銀行獨立的財務預算管理制度，完善總准備金、專項准備金、損失核銷和資本補充機制，充實

中央銀行國家資本，使中央銀行資產負債表更加強健可持續，確保能夠主動開展金融調控、及時

應對金融風險，實現幣值穩定和金融穩定目標，並以此促進經濟增長。

