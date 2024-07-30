《駐京專電》北京啟動三年行動計劃，提升中小企業公共服務質效

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市經濟和信息化局正式發布《北京市

中小企業公共服務體系提質增效三年行動計劃》。《計劃》以全面提升中小企業服務質效為核心

目標，明確到２０２７年的具體發展目標為：打造１０００家左右各級服務載體，培育和服務１

萬家專精特新企業、３萬家創新型與科技型中小企業，累計服務中小企業達２００萬家次，形成

具有全國示範效應的中小企業公共服務模式。

在統籌機制方面，《三年行動計劃》強調建立健全中小企業工作統籌和評價機制，通過強化

市區聯動、部門協同，提升服務效能。同時，定期發布北京市中小企業發展指數，動態監測中小

企業發展態勢，為政策制定和服務優化提供科學依據。

在服務模式上，《三年行動計劃》構建了「普惠幫扶」與「重點培優」相結合的二級階梯服

務模式。普惠幫扶面向全市近２００萬家中小企業，提供普惠公平的服務，確保政策精準觸達；

重點培優則針對專精特新企業，加強資源要素匹配，助力其快速發展壯大。

針對中小企業融資難、開拓市場難、享受服務難等痛點問題，《三年行動計劃》打造了「千

億暢融」、「一月一鏈」和「益企京彩」三大服務品牌。其中，「千億暢融」旨在構建多元融資

服務體系，解決融資難題；「一月一鏈」圍繞未來產業和高精尖產業鏈，促進大中小企業資源共

享與協同創新；「益企京彩」則通過權威政策解讀和一站式企服平台，優化企業服務體驗。

