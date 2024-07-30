《駐京專電》趙樂際分別會見東帝汶總統奧爾塔、意大利總理梅洛尼

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國人大常委會委員長趙樂際２９日在北

京分別會見東帝汶總統奧爾塔、意大利總理梅洛尼。

在會見奧爾塔時，趙樂際表示，中方願同東帝汶一道，落實好兩國元首重要共識，秉持和踐

行親誠惠容理念，增進互信與友誼，加強交流與合作，推動兩國關係取得新的更大發展。中國全

國人大願繼續同東帝汶國民議會密切友好交往，加強立法、監督、深化改革等治國理政經驗交流

，更好服務各自國家發展振興和兩國關係發展。

奧爾塔表示，中國是東帝汶最重要的合作夥伴和發展夥伴。東帝汶堅定奉行一個中國原則，

願深化各領域合作，加強立法機構交流，更好造福兩國人民。



＊中國全國人大願同意大利議會開展多層次友好交往＊



在會見梅洛尼時，趙樂際表示，今年是中意建立全面戰略夥伴關係２０周年，雙方要保持良

好交往勢頭，續寫中意關係發展新篇章，為中歐關係發展和世界和平穩定注入更多正能量。中國

全國人大願同意大利議會充分發揮定期交流機制作用，開展多層次、寬領域、廣渠道友好交往，

為兩國務實合作提供法律保障。

梅洛尼表示，意中關係悠久穩固，在璀璨歷史長河中架起增進東西方友誼的橋樑。希望雙方

立法機構加強交流，促進經貿、文化等領域合作，推動意中、歐中關係健康穩定發展。

