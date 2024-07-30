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AH股新聞

30/07/2024 11:13

《駐京專電》海關：企業成本壓力增，下半年外貿保持增長有挑戰

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良表示，當前外
部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險也較高，部分國家推行單邊主義、保護主
義，對全球產供鏈造成的干擾也逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲，進一步增加
了企業的成本壓力，下半年外貿保持增長，還是面臨不少挑戰。
　　他指出，前行路上有風有雨是常態，但有國內超大規模市場和產業體系配套完整優勢作支撐
，有各項穩外貿政策舉措保駕護航，特別是三中全會對深化外貿體制改革作出了戰略部署，必將
為中國外貿發展注入強大動力，中國外貿也必將行穩致遠。
　
＊上半年外貿較快增長，因消費需求恢復、外部需求邊際改善＊
　
　　對於今年上半年中國外貿較快增長，呂大良表示，主要有三方面的因素。首先是宏觀政策加
力推進，政策紅利持續釋放。中國經濟運行總體平穩，穩中有進，國內生產穩定增長，消費需求
持續恢復，這些為外貿穩增長提供了有力支撐。同時，外部需求邊際改善，也利好企業抓訂單、
拓市場。全球經濟、貿易等多方面數據也都反映了這一點，世界銀行、經濟合作與發展組織等機
構的最新預測，都上調了２０２４年全球增長預期，世界貿易組織全球貨物貿易晴雨表也連續兩
個季度位於榮枯線上。還有，中國產業體系配套完整，科技創新推動產業創新，新質生產力激發
外貿新動能，為全球提供了創新優質的產品。
　　中國海關總署此前公布，按美元計，６月出口同比增長８﹒６％，大勝預期的增長８％，增
幅較上月擴大１個百分點，並創２０２３年３月以來新高；進口同比下降２﹒３％，遠遜於預期
的上升２﹒８％，為今年３月以來新低。

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