《駐滬專電》上海發布１９項措施推動創業投資高質量發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府發布《關於進一步推動上海創

業投資高質量發展的若干意見》，提出要在上海市財政資金和國有資本的引導帶動下，有序吸引

有條件的社會資本進入創業投資領域。

《意見》明確，要持續加大對集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業和電子信息、生

命健康、汽車、高端裝備、先進材料等重點產業支持力度；加快元宇宙、綠色低碳、數字經濟、

智能終端等新賽道和未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等未來產業布局；助

推傳統產業數字化、綠色化轉型，形成一套專業化的投資服務生態體系，推動上海國際金融中心

和國際科創中心聯動發展，逐步形成具有世界競爭力的創業投資集聚發展新高地。

《意見》提出的具體措施包括，加強各類政府投資基金、國資基金的統籌協調，建立健全政

府投資基金持續投入機制，持續實施政府引導基金優惠支持政策，優化國有資本考核與評價機制

等。加強創業投資與科創板等市場板塊的聯動，加強創業投資與各類金融機構的聯動，鼓勵擴大

創業投資與金融資產投資聯動，拓寬創業投資企業募資渠道，加強長三角創業投資行業聯動發展

，有序推動創業投資引進來和走出去等。

