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AH股新聞

30/07/2024 17:04

《駐滬專電》上海發文支持人工智能技術賦能藥物研發

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市發布《關於支持生物醫藥產業全鏈
條創新發展的若干意見》，提出要加大對創新藥械研發的支持，鼓勵企業開展原始創新，大力培
育重磅產品。前瞻布局基因與細胞治療、ｍＲＮＡ、合成生物、再生醫學等前沿賽道，支持人工
智能技術賦能藥物研發，提供更多智能化應用場景。
　　《意見》提出，充分利用生成式人工智能、深度學習等技術，聚焦新藥靶點挖掘與驗證、藥
物發現與設計、新型藥物篩選、用藥安全分析等環節，加快模型、算法、專業軟件等攻關突破和
共性平台建設，開展智能化場景應用示範。
　　在資金支持方面，對由上海註冊申請人開展國內Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期臨床試驗並實現產出的１
類新藥，按照規定對不同階段擇優給予不超過研發投入的４０％，最高分別１０００萬元（人民
幣．下同）、２０００萬元、３０００萬元支持；對其中僅需完成早期臨床試驗、確證性臨床試
驗的細胞與基因治療１類新藥，按照規定擇優給予最高分別１５００萬元、３０００萬元支持。
每個單位每年累計支持金額最高１億元。
　　同時，上海還將推動審評審批進一步提速，將藥品補充申請審評時限壓縮至６０個工作日、
藥物臨床試驗申請審評審批時限壓縮至３０個工作日。支持國家藥監局藥品、醫療器械審評檢查
長三角分中心能力提升，在重點領域產品受理、審評和檢查中發揮更大作用。

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