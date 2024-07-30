《中國要聞》人行等發文支持天津科技企業利用資本市場加快發展

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行、金融監管總局、中證監、國家外匯局、天津市政府

日前聯合發布《關於金融支持天津高質量發展的意見》，提出３４條措施，對推動天津金融高質

量發展具有重要意義。

《意見》明確，要加強金融支持科技創新與金融科技賦能，增強創新驅動力。支持金融機構

完善科技型企業信貸服務機制。證券公司可以設立專門從事區域性股權市場相關業務的一級子公

司或普惠服務部門，為「專精特新」專板企業提供投融資對接、證券承銷等服務，探索形成適合

場外市場特點的業務模式和管理制度。支持引進知識產權服務機構，搭建知識產權評估平台，健

全知識產權融資機制。



＊支持合資格外資股權投資基金、創業投資基金落戶＊



《意見》還支持符合條件的外資股權投資基金、創業投資基金落戶，吸引投資周期長、資金

體量大的長期資本、耐心資本落戶天津。支持建設私募股權轉讓平台，支持二手份額轉讓基金

（Ｓ基金）發展。研究推進優先股試點工作。鼓勵符合條件的科技型企業在境內外上市融資。探

索完善科技型企業債券融資增信機制。全面落實區域性股權市場制度和業務創新試點，支持區域

性股權市場運營機構與全國股轉公司建立合作機制。鼓勵保險機構依法合規投資科創類投資基金

或直接投資於科技型企業。

《意見》還明確，要推進外匯管理便利化改革。支持內控健全、管理規範、符合條件的中小

銀行開展優質企業貿易外匯收支便利化業務。支持符合條件的外商投資企業境內再投資免於登記

。支持符合條件的高新技術、「專精特新」和科技型中小企業在不超過等值１０００萬美元額度

內自主借用短期外債。支持銀行業金融機構為企業開展跨境融資便利化試點提供融資產品和匯率

避險等方面的服務。（ｌｃ）

