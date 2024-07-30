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30/07/2024 17:41

《國企紅籌》深高速：６月廣深高速路費收入按年升５﹒２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年６月份，公司持股４５％的廣深高速路費收入２﹒５４億元（人民幣．下同），按年升約
５﹒２％。至於日均路費收入為８４５﹒８萬元，按年升５﹒２％。
　　梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１３７７﹒５萬元、５７７２﹒９萬元及
４６５０﹒７萬元，日均路費收入則為４５﹒９萬元、１９２﹒４萬元及１５５萬元。（ｋｋ）
　

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