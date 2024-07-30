《神州頭條》財經報章頭版摘要：維護市場平穩運行，改進預期管理

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



切實把退役軍人接收安置好服務保障好

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全國退役軍人工作會議２９日在北京召開。國家主席習近平對退役軍人工作作出重要指示稱，要

切實把退役軍人接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好，讓軍人成為

全社會尊崇的職業、讓退役軍人成為全社會尊重的人。



完善新股發行逆周期調節機制

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中證監２９日召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議。會議提出，下一步要切實維護

市場平穩運行，更大力度服務實體經濟回升向好，推動股票發行註冊制走深走實，培育高質量上

市公司，著力防範化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險，大力提升監

管執法效能。



加快構建與科技創新相適應的科技金融體制

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金融監管總局２９日召開學習貫徹黨的二十屆三中全會精神暨２０２４年年中工作會議。會議提

出，要穩妥有序防範化解中小金融機構風險，推動城市房地產融資協調機制更好發揮作用，加快

構建與科技創新相適應的科技金融體制，加大消費領域信貸投放。





《上海證券報》



切實維護市場平穩運行，不斷改進預期管理

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中證監２９日召開學習貫徹黨的二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本

市場改革以及下半年重點工作，具體安排包括提高交易監管的針對性有效性、不斷改進預期管理

、完善新股發行逆周期調節機制、嚴肅懲處重大違法個案等。



健全因地制宜發展新質生產力體制機制

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，健全因地制宜發展新質

生產力體制機制。專家認為，這釋放出進一步強化發展新質生產力制度保障的強信號。未來，中

國將通過改革促進生產要素創新性配置，讓資源加速向「新質」流動。



防控金融風險，落實強監管嚴監管要求

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金融監管總局２９日召開學習貫徹黨的二十屆三中全會精神暨２０２４年年中工作會議。會議表

示，下半年要著力防控重點領域金融風險、堅決落實強監管嚴監管要求、全力支持經濟社會發展

。





《證券時報》



習近平會見意大利總理梅洛尼

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國家主席習近平２９日在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼。習近平

指出，中意兩國要秉持和弘揚絲路精神，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係

，推動中意關係行穩致遠。



改進預期管理，發揮各類經營主體穩市功能

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中證監昨日召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改

革以及下半年重點工作，具體安排包括提高交易監管的針對性有效性、不斷改進預期管理、完善

新股發行逆周期調節機制、嚴肅懲處重大違法個案等。



積極推動建立國家層面數據知識產權制度

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國家知識產權局局長申長雨２９日在國新辦新聞發布會上表示，國家知識產權局擬重點從更好地

激勵創新、更好地促進高水平對外開放和更好地促進高標準市場體系建設等三方面深化知識產權

綜合管理改革。（ｌｃ）

