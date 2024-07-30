《神州經脈》政治局會議促提振消費，廣東將首赴港發債，滬指跌

《神州經脈》中共中央政治局今日（３０日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半

年經濟工作。會議通稿基本延續了三中全會對內需、地產和地方化債等領域的政策基調，表述與

上次會議相比提振經濟和穩定風險意味更強，並表示會加強逆周期調節，但未明確出台任何新的

重大舉措以穩定經濟，也沒有給出增量政策的細節和目標。在會議內容公布前後，僅Ａ場地產股

異動拉升，其他板塊缺乏反應，無法帶動滬綜指午後反升，全日收跌０﹒４３％，報

２８７９﹒３點，今早曾見２８６５﹒１５點，繼續刷新２月８日以來新低。深市昨日重挫後今

日繼續跌，深成指跌０﹒５４％，創業板指軟０﹒２９％。

甚至是成交亦無受會議帶動放量，今日全日成交只有５９９５億元（人民幣．下同），連續

第二日低於６０００億元，按日減少２﹒３％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開後窄幅上落，直到午後中央政治局會議內容公

布後止跌走高，收報７﹒２４７２，較上個交易日４時３０分收盤價升１０５點子，止兩連跌，

創７月２５日以來近一周新高，全日在７﹒２４６８至７﹒２６５３之間波動。今日人民幣兌一

美元中間價報７﹒１３６４，較上個交易日跌４８點子，兩連跌，創去年１１月２１日以來近八

個半月新低，與市場預測偏離逾１２００點，上個交易日報７﹒１３１６



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，強調要創造條件加快化解地方融資平台債務風險。要統籌

防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。要落實好促進房地產市

場平穩健康發展的新政策，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，

加快構建房地產發展新模式。要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向

惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願。要進一步調動

民間投資積極性，擴大有效投資。



２﹒ 中共中央政治局會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆周期調節，實施好

積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批

增量政策舉措。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債。要更大力度推動大規模設備

更新和大宗耐用消費品以舊換新。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力

度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



３﹒ 中共中央政治局會議指出，要推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，落實製造業領

域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。要培育壯大新興產業

和未來產業。大力推進高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關。要有力有效支持發展瞪羚

企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。要以改革為動力促進穩增長、

調結構、防風險，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措；要完善產權保護、市場准入、

破產退出等市場經濟基礎制度，防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。



４﹒ 《路透》引述分析人士指，對比４月份政治局會議對經濟形勢研判的表述，今次會議強調

國內有效需求不足，要更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新，並以提振消費

為擴需求重點。中國政府意識到內需不振問題亟待解決，當前財政政策支持力度不夠，後續預計

將有更多細化措施來加以提振。貨幣政策方面，預計年內還將有降息動作。今次會議還提出要保

持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，估計是回應市場上對於匯率的擔憂，預計在岸價很

難破７﹒３。



５﹒ 正當合資車企相繼退出減價戰、新勢力品牌醞釀補貼退坡之際，國內電動車龍頭比亞迪

決定加大優惠力度，其豪華電動ＳＵＶ品牌方程豹宣布「品牌一周年煥新戰略」，其唯一在售車

型豹５全新售價區間為２３﹒９８萬元至３０﹒２８萬元，較去年１１月９日正式上市時的官方

指導價下調了整整５萬元。據內媒《第一財經》引述一名方程豹汽車直營店銷售人員指，豹５上

半年銷量一般，比亞迪集團高層調研門店後決定調整價格。



６﹒ 在首款電動車銷售報捷後，小米集團斥資８﹒４２億元在北京購買了一幅佔地５３公頃的

地段，地點靠近小米位於北京亦莊區的現有電動汽車工廠，料新址用於擴大電動汽車生產。根據

北京市規劃和自然資源委員會的掛牌文件，該地將用於建設新能源智能網聯汽車整車與零部件製

造項目，項目固定資產投資不低於２６億元，達產年產值不低於１６０億元。



７﹒ 廣東省財政廳公告，為進一步推動粵港澳大灣區融合發展，經上級批准同意，計劃今年繼

續在澳門發行離岸人民幣地方債，規模不超過２５億元，此外還計劃今年首次在香港發行離岸人

民幣地方債，規模不超過５０億元。上述債券期限均不超過五年。此前深圳市財政局亦公告，為

推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，該市計劃近期赴香港簿記建檔發行不超過７０億元離岸人

民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為２╱３╱５╱１０年期。



８﹒ 國家移民管理局今日公告，自２０２４年７月３０日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海

南１４４小時免簽政策。與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合

法註冊的旅行社組團（２人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過１４４小時。入出境

口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，

停留時間自入境次日零時起算。（ｓｌ）

