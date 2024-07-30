《鍾之日記》會議釋訊號，政策待落實

《鍾之日記》７月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股未能延續昨日升勢，恒指今早低開數十點後，指數愈跌愈急，盤中多次跌穿１７０００

點關，低見１６９７１。恒指收報１７００２，跌２３５點或跌１﹒４％，主板成交近９００億

元。恒指今日大部分時間在１７０００點附近爭持，在沒有其他利好消息的支持下，預料恒指短

期內難以找到突破口，料將繼續在１７０００點附近橫行整固。



＊欠政策文件出台，滬指無力抗跌＊



中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議通稿基

本延續了三中全會對內需、地產和地方化債等領域的政策基調，表述與上次會議相比提振經濟和

穩定風險意味更強，並表示會加強逆周期調節，但未明確出台任何新的重大舉措以穩定經濟，也

沒有給出增量政策的細節和目標。

在會議內容公布前後，僅Ａ場地產股異動拉升，其他板塊缺乏反應，無法帶動滬綜指午後反

升，全日收跌０﹒４３％，報２８７９﹒３點，今早曾見２８６５﹒１５點，繼續刷新２月８日

以來新低。深市昨日重挫後今日繼續跌，深成指跌０﹒５４％，創業板指軟０﹒２９％。

甚至是成交亦無受會議帶動放量，今日全日成交只有５９９５億元人民幣，連續第二日低於

６０００億元，按日減少２﹒３％。



＊豹５賣唔郁？比亞迪跌近３％＊



在多個汽車品牌如福士、寶馬、蔚來（０９８６６）從價格戰「急流勇退」之際，比亞迪

（０１２１１）繼續降價。消息累公司股價全日走弱，收跌約２﹒９％。

比亞迪旗下方程豹汽車昨晚公告，其唯一在售車型豹５最新售價區間為２３﹒９８萬至

３０﹒２８萬元（人民幣．下同），此前售價區間為２８﹒９８萬至３５﹒２８萬元，即最新售

價直減５萬元。

據內媒報道，豹５於去年１１月正式上市，共推出探索版、領航版和雲輦旗艦版三款車型。

官方早前公布今年上半年豹５銷量１﹒８萬輛，月均銷量為３０００輛。品牌指用戶多選擇領航

版和雲輦版車型，豹５平均成交價格在３３萬元左右。從價格看屬內地豪華車型。

近日有方程豹銷售人員直言，豹５上半年銷量一般，因此比亞迪集團高層調研門店後決定調

整價格。市場分析認為，今年以來車市頻掀價格戰，方程豹一直置身事外。今次官方降價，主要

目標或許是為了擴大市場份額，通過渠道體系、產品體系及價格帶拓寬打開更大的個性化市場。



＊恒隆業績差，無奈減派息＊



之前才說到新地（０００１６）在本港一處樓盤陷入爛尾疑雲，現在又有一家本港地產商業

績出事。在內地經營多家商業綜合體和酒店項目的恒隆地產（００１０１），中期業績顯示其內

地物業組合收入和營業溢利按人民幣計值分別下跌３％和８％，如果考慮到人民幣的貶值，換算

成港幣後營收跌幅分別達到６％和１０％。

內地商場方面，商場組合與去年同期相比錄得３％的收入跌幅，當中高端商場的收入下降

４％，但整體租出率截至２０２４年６月仍然高企。次高端商場則受惠於租出率持續上行的趨勢

，繼續錄得不同程度的增長，升幅由濟南恒隆廣場的１％至天津恒隆廣場的１５％不等。截至６

月底止，高端商場租出率介乎８３％至１００％；次高端商場介乎９２％至９４％。

恒隆地產（００１０１）全日股價大跌１１﹒７％，收報５﹒６４元。股價下跌更多還是在

反映市場對恒隆地產減少派息的不滿，該公司派每股中期息０﹒１２元，按年大減３３％。不過

，考慮到恒隆地產今年上半年純利按年跌５５﹒６８％至１０﹒６１億元，股東應佔基本純利按

年跌２２％至１７﹒３５億元，派息削減也不無道理。恒隆地產董事長陳文博也表示，削減派息

是一個經過深思熟慮、為了公司未來可持續發展的負責任和務實的決定。





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