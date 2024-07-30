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AH股新聞

30/07/2024 09:10

《中國要聞》江西新余原市長徐鴻因嚴重違紀違法被撤銷黨內職務

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《江西日報》報道，中共江西省第十五屆六次全會於
２０２４年７月２９日在南昌召開。全會審議並通過了中共江西省紀律檢查委員會關於原新余市
市長徐鴻嚴重違紀違法問題的審查報告，確認省委常委會之前作出的給予徐鴻撤銷黨內職務的處
分。
　　徐鴻於７月５日辭去江西新余市長一職，隨後又在７月２５日辭去第十四屆全國人大代表職
務。
　　公開資料顯示，徐鴻，男，漢族，１９６８年８月出生，今年５６歲，江西上饒人，中共黨
員，博士研究生學歷，經濟學博士學位，應用經濟學博士後，教授。
　　徐鴻自２００２年正式步入仕途，曾擔任江西省委統戰部港澳台、海外聯絡處一名幹部，並
於２００６年擔任省委統戰部直屬機關黨委專職副書記、人事處處長。２００９年７月至
２０１５年４月徐鴻任東華理工大學黨委委員、紀委書記。２０１５年４月至２０１８年６月，
任江西省審計廳黨組成員、省紀委省監委駐省審計廳紀檢監察組組長。２０１９年１月，當選為
新余監察委員會主任。２０１９年４月，徐鴻任新余市副市長。２０２１年３月，徐鴻出任新余
市委副書記，並提名為市長候選人，後於同年５月補選為市長。（ｌｃ）

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