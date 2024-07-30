《中國要聞》美國零食巨頭億滋國際兩名中國高管被當局帶走調查

《經濟通通訊社３０日專訊》近日有自媒體報道稱，億滋中國兩名高管因「涉嫌職務侵佔，

且金額較大」被突然帶走，公司連夜開會討論此事。據報涉事高管為億滋大中華區市場與發展部

副總裁朱憶菁（Ｇｒａｃｅ Ｚｈｕ）和億滋中國電商總監修澤榮（Ｓｉｍｏｎ）。

億滋中國對內媒《界面新聞》確認，上述兩位員工正在配合有關調查，處於離崗狀態，公司

將根據官方調查結果適時發布信息。

公開資料顯示，朱憶菁自２０１９年至２０２１年底擔任億滋大中華區銷售總監，隨後擔任

億滋中國區市場與發展部負責人至今，主要負責市場營銷、消費者洞察以及電商和餐飲渠道的工

作；修澤榮的職務是億滋中國大中華區電商總監，負責電商及Ｏ２Ｏ業務，有指他擁有２０年快

消行業工作經驗。

《界面新聞》引述兩名快消行業經銷商指，許多快速消費品大公司的銷售渠道都是領導說了

算，尋租空間很大，陳列費、電費、促銷活動費、物料費等都是可以產生灰色收入的空間，容易

滋生腐敗。

億滋國際是世界知名的零食生產商，旗下擁有多個年收益超１０億美元的明星品牌，今年第

一季在全球淨收入達到９２﹒９億美元，淨利潤１４﹒１２億美元。億滋中國旗下擁有奧利奧、

趣多多、優冠、閒趣、王子、太平、樂之、怡口蓮、荷氏、炫邁、妙卡和珍等多個品牌。

（ｌｃ）

