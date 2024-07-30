  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

30/07/2024 09:38

《中國要聞》美國零食巨頭億滋國際兩名中國高管被當局帶走調查

　　《經濟通通訊社３０日專訊》近日有自媒體報道稱，億滋中國兩名高管因「涉嫌職務侵佔，
且金額較大」被突然帶走，公司連夜開會討論此事。據報涉事高管為億滋大中華區市場與發展部
副總裁朱憶菁（Ｇｒａｃｅ　Ｚｈｕ）和億滋中國電商總監修澤榮（Ｓｉｍｏｎ）。
　　億滋中國對內媒《界面新聞》確認，上述兩位員工正在配合有關調查，處於離崗狀態，公司
將根據官方調查結果適時發布信息。
　　公開資料顯示，朱憶菁自２０１９年至２０２１年底擔任億滋大中華區銷售總監，隨後擔任
億滋中國區市場與發展部負責人至今，主要負責市場營銷、消費者洞察以及電商和餐飲渠道的工
作；修澤榮的職務是億滋中國大中華區電商總監，負責電商及Ｏ２Ｏ業務，有指他擁有２０年快
消行業工作經驗。
　　《界面新聞》引述兩名快消行業經銷商指，許多快速消費品大公司的銷售渠道都是領導說了
算，尋租空間很大，陳列費、電費、促銷活動費、物料費等都是可以產生灰色收入的空間，容易
滋生腐敗。
　　億滋國際是世界知名的零食生產商，旗下擁有多個年收益超１０億美元的明星品牌，今年第
一季在全球淨收入達到９２﹒９億美元，淨利潤１４﹒１２億美元。億滋中國旗下擁有奧利奧、
趣多多、優冠、閒趣、王子、太平、樂之、怡口蓮、荷氏、炫邁、妙卡和珍等多個品牌。
（ｌｃ）

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金